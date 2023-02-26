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人妻趁老公睡著開直播　公公突「親肩摸奶」狂蹭！網驚：她在求救

▲▼。（圖／翻攝自@takigare3推特）

▲公公一直對人妻上下其手。（圖／翻攝自@takigare3推特）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人喜歡和家人待在一起，但這行為太過分！近日一段影片在網路上掀起熱議，日本一名網紅人妻趁著老公睡著後開直播，當時公公坐在她身後，原以為是要分享家庭生活，不料過程中公公卻頻頻踰矩，先是親吻她的肩膀，接著又伸出狼爪襲胸。影片曝光後隨即引起譁然，但也有人猜測這是人妻發出的求救影片。

該名人妻先前在TikTok上開直播和粉絲互動，當時公公坐在她身後，她對著螢幕前的粉絲說話，公公不時也會跟著回應，起初沒有看出異狀，但直播到後面氣氛逐漸變得奇怪，2人距離相當曖昧，公公還經常說到一半就倒在人妻的身上，不停對著女方上下其手，臉也開始磨蹭、親吻肩膀，還說著「別害羞啦」，甚至多次試圖向媳婦的胸部伸出狼爪。

期間公公一度襲胸得逞，人妻急忙推開並用手打了對方的臉，期間也多次說了「噁心」、「吵死了」，但公公仍不停吃豆腐，持續試圖伸出右手性騷擾，還會趁著醉意貼在媳婦肩膀上，完全不理會對方的反抗。即使中間遭遇多次性騷擾，人妻也沒有中斷直播，公公的行為全部被公開。

不少人全都看傻，表示「這看起來真的跟A片一樣」、「連這種情況都不能停止直播嗎」、「看起來太噁心了吧」、「這應該是和老公之間的距離吧，怎麼會和公公貼這麼近」、「即使是爸爸，這樣的距離也太過分了」，也有網友怒批公公的行徑，「都被推開了還一直想摸，太變態了吧」、「那是你兒子的老婆，怎麼都不會拿捏分寸」、「看他這麼熟練，平常應該也沒少摸吧」。

另外，也有人猜測，這段直播可能是該名人妻發出的求助訊息，「是不是平常經常被性騷擾，所以才想錄下證據」、「感覺是想讓大眾知道公公的惡行，才會特別開直播」、「公公應該不是第一次這樣做了，她才會想拍下來存證吧」。目前該名網紅的TikTok帳號已被關閉，無法了解後續狀況。

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