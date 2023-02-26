目睹美中軍事緊張瞬間！美記者登巡邏機飛南海　直擊共軍戰機警告

▲中國宣稱對南海的西沙群島擁有主權，其中永興島是西沙群島面積最大的島噢。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合報導

美中兩國在南海的競爭和對抗愈發激烈！美媒派遣記者登上美國海軍P-8「海神式」海上巡邏機（P-8 Poseidon），該架海上巡邏偵察機在南海約6553公尺處高空（2萬1500英尺）飛行，距離有領土爭議的西沙群島約48公里（30英里），豈料卻與解放軍殲-11戰機近距離接觸，無線電響起解放軍的警告訊息。

美軍軍官透露，其實美中兩國戰機或戰艦對峙的事情幾乎天天都會上演，而且情勢變得更加危險。

根據美媒《CNN》，美國海軍P-8海上巡邏偵察機載著該媒體記者，飛行至南海6553公尺高空，距離西沙群島水域僅約48公里，幾分鐘後遭到一架裝備空對空導彈的中國解放軍戰鬥機殲-11攔截，雙方相距僅152公尺（500英尺），記者甚至可以輕易看到解放軍機的飛行員正轉頭看著他們，還可以辨識出對方尾翼上的紅星、配置的導彈。

解放軍透過無線電向P-8警告，「美國飛機，中國領空為12海里。請別再繼續靠近，否則你將承擔所有責任。」

美國飛行員斯勞特（Nikki Slaughter）中尉則回答，「解放軍戰鬥機，這裡是美國海軍P-8A......你們已經離開我的左翼，我準備向西飛行。我要求你也這麼做，完畢。」

▼美媒CNN記者搭乘P-8，近距離直擊中國解放軍戰機。



該架中國戰機並未給予回覆，在護送完美國飛機15分鐘後便掉頭離開。據悉，西沙群島位於南海北部、越南峴港以東、中國海南島以南，由130座小環礁組成，其中一座是中國軍事基地所在地。

南海在過去幾年內已經成為亞太地區的一個主要前在戰爭爆發點，是知名的火藥庫之一，儘管台灣、越南、菲律賓、馬來西亞、汶萊皆對西沙群島海域聲稱擁有領土主權，但中國卻聲稱對幾乎整個廣闊的南海海域擁有歷史管轄權，2014年起將珊瑚礁或沙洲改建成人工島嶼，建設軍事基地、部署導彈、跑道與武器系統，引發周邊各國抗議。

根據戰略與國際研究中心（CSIS）數據，南海這條戰略水道不僅擁有豐富的魚類、石油、天然氣資源，而且全球3分之1的航運都需要經過這裡，2016年價值約3.4兆美元。

報導也指出，美中兩國在南海上的軍事對弈變得更為頻繁。就在周五，該架美國P-8海上巡邏偵察機返航靠近菲律賓飛行時，發現了一艘中國人民解放軍飛彈驅逐艦「長沙號」（舷號173），因此下降至約304公尺（1000英尺）的高度近距離觀察，該艘驅逐艦可以配置數十枚地對空導彈。

長沙艦透過無線電廣播警告，「美國飛機，這裡是中國海軍173號艦。你正在低空接近我，請說明你的意圖」；斯勞特回答，「我是一架美國軍用飛機，我會和你的部隊保持安全距離。」

美國海軍對此表示，在南海的行動與任務是例行公事。美國國防部聲稱，美國船隻和飛機經常在國際法允許的範圍內活動。中國則對此表示，美國在南海的存在只會加劇地區緊張局勢。