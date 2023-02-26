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小鎮「天降魚雨」罕見怪象！大量活魚竟來自500公里外　神奇原因曝

▲▼澳洲北領地沙漠附近村莊拉賈馬努（Lajamanu）大量魚群從天而降，宛如「下魚雨」，且據居民所言，魚落到地上時還是活的。（圖／翻攝自推特／@WeatherWupk）

▲澳洲內陸地區罕見有大量活魚從天而降，宛如「下魚雨」。（圖／翻攝自推特／@WeatherWupk）

記者張寧倢／綜合外電報導

澳洲北領地沙漠附近的「拉賈馬努」（Lajamanu）最近出現奇異現象，大量魚群隨著雨水從天而降，宛如下魚雨一般，且據居民所言，魚落到地上時還是活的。對此，專家們解釋，這是澳洲最常見的一種淡水魚，可能是被強烈的暴風雨吹到高空中，飛越500公里來到這個內陸村莊。

根據中央日報日文版、「First Post」報導，澳洲廣播公司（ABC）等當地媒體首先報導了這起罕見的「魚雨」事件，靠近北領地塔奈米沙漠（Tanami Desert）的村莊拉賈馬努19日出現數百條活魚從天而降，地方市議員安德魯（Andrew Johnson Japanangka）表示，當天有一場巨大風暴朝著鎮上襲來，原本大家認為只是下雨，但當雨開始下時，魚也一起掉了下來。

▲▼澳洲北領地沙漠附近村莊拉賈馬努（Lajamanu）大量魚群從天而降，宛如「下魚雨」，且據居民所言，魚落到地上時還是活的。（圖／翻攝自推特／@WeatherWupk）

▲魚群隨著暴風雨飛越500公里後才落下。（圖／翻攝自推特／@WeatherWupk）

目擊居民表示，突然有魚群從空中掉到地上或屋頂上，很多都沒死掉，還活跳跳的，剛好落在水坑裡的甚至繼續在游泳。安德魯說，魚的大小約兩根手指寬，這是他活到現在最吃驚的事。

至於「下魚雨」的背後原因，可能性最高的解釋就是強烈的空氣擾動，例如水龍捲。龍捲風穿越水域時把水裡的魚類或生物吸出水面，帶著魚移動了一段距離，強度減弱後魚就會像下雨一樣掉落。美國印地安納州普渡大學（Purdue University）教授艾吉（Ernest Agee）表示，他曾看過一場龍捲風吹過，就直接把池塘的水抽乾，所以天降青蛙雨（或魚類等其他生物）並非不合理。

▲專家表示，這些魚是一種澳洲常見的淡水魚。（圖／翻攝自推特）

據中央日報指出，出現在拉賈馬努的這些魚是從500公里外的一條河流飛越而來。氣象專家也推測，這些魚被強烈風暴拉到數萬公尺的高空後冰凍了一段時間才墜落。昆士蘭博物館魚類專家強森（Jeff Johnson）表示，這種魚叫「單色勻鯻」（spangled grunter），是澳洲最常見的淡水魚之一，但體型這麼大的魚很難被拉出水面，也很難停留在空中太久，因此這次的情況確實很罕見。

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