日本也鬧蛋荒「蛋價漲翻倍」！　專家曝缺蛋慘況：至少還要漲半年

▲日本爆出有史以來最嚴重的禽流感疫情，導致蛋價飆漲。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者王佩翊／編譯

全台近日再度陷入蛋荒，然而事實上，除了台灣以外，全球各國也都因禽流感疫情導致蛋價飆升，日本蛋價更是漲到去年同期的2倍，不只是消費者，連餐飲業者也苦不堪言。專家指出，想要等到日本蛋價回穩，至少還需要半年的緩衝期。

根據《東洋經濟》報導，雞蛋在日本被譽為「物價的優等生」，也就是無論物價如何波動，蛋價都不會有太大的起伏。然而根據大型雞蛋批發商JA全農雞蛋指出，M號雞蛋2月22日的出貨價格已經來到每公斤335日幣（約新台幣75元），然而2022年2月22日才175日幣（約新台幣39元），也就是短短1年內蛋價翻了1倍。

受到俄烏戰爭影響，蛋雞飼料與電費上漲，導致蛋價有增加趨勢，然而造成蛋價急速飆漲的主因仍是禽流感。禽流感疫情在日本創下前所未有的規模，通常禽流感疫情會在每年11月中旬左右爆出首例雞或鴨等家禽的確診案例，然而2022年卻是從10月底就爆出確診，感染範圍也迅速擴大。

截至20日為止，本季已經出現76起禽流感通報案例，至少1300萬隻蛋雞遭到撲殺，占全日本蛋雞比例的1成，打破2020年度的987萬隻記錄，創下新高。

▲受禽流感影響，蛋農、雞農苦不堪言。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



日本雲雀餐飲集團財務長金谷實表示，受到蛋價飆漲的影響，1年內恐對集團造成4至5億日幣（約新台幣9000萬至1億1000萬元）的損失。該集團旗下多個餐飲品牌也決定自2月中起停售部分項目。連鎖餐飲業者大戶屋、炸串田中也紛紛決定停售部分含有雞蛋的料理。

雞蛋的銷售通路主要分為零售業者、餐飲業者以及加工業者等3大方向，比例分別為50%、30%以及20%。然而為了避免因為缺蛋造成人民恐慌，農林水產省早在1月就籲請蛋農能夠優先將雞蛋提供給零售業者。然而即使是在優先取得貨源的零售通路，蛋價仍然高昂。

養雞場一旦有雞隻驗出禽流感，整個養雞場的雞隻都要被撲殺，並進行消毒作業，直到重新開始營業至少需要2個月的時間。就算按照政府要求完成防疫措施，也不可能馬上就有穩定產能。蛋農購買雛禽後，到雛禽長大並能穩定產蛋，至少需要半年。且雛禽業者的雛雞產量固定，因此也很難馬上生出一批新的雛禽緊急提供給雞隻遭撲殺的蛋農。

養雞業者也直言，如果一個養雞場原本養了100萬隻雞，就算被撲殺後做好完全的防疫對策，也不可能馬上就重新採購100萬隻雞。為了可以在一整年都維持穩定產能，因此必須階段性採購雛禽。