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小資族嘆月底吃超商度日！釣出專家曝「續命3招」：每月省千元起跳

貧窮,月光族,沒錢,吃土。（圖／記者李佳蓉攝）

▲萬物皆漲的時代，不少上班族慘淪月光族。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

進入職場以後，不少小資族都感嘆錢真的好難存下來，光是日常開銷就可能讓生活緊繃，過著到月底就吃土的日子。一名網友表示，適逢月底又碰上連假，讓他不僅要忍痛拒絕朋友飯局，還只能靠著超商打折食品度日，好奇「大家平常都怎麼在超商度過月底的？」貼文一出，釣出專業省錢達人分享3招，引發熱議。

一名網友在臉書「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文感嘆，到了月底荷包空空，剛好又碰到連假，朋友來約吃飯他因為錢的關係都只能忍痛拒絕，且每次到了月底都是靠I珍食度日，讓他不禁好奇「大家平常都怎麼在超商度過月底的」。

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貼文一出，馬上有省錢達人出面分享3招，「首先，咖啡都用寄杯買，如果天天都會喝咖啡，一定要至少一次買好一個月份的量，各家超商一次買多都會有優惠，像買100杯送40杯。其次，一定要用超商APP，現在超商回饋其實都很猛，像很多人不知道現在711家庭號鮮奶跟豆漿算上送的折扣點後，比去超市賣場還便宜，而且贈送的點數累積起來還可以折抵消費。」

▲有專業小資族分享省錢3招。（圖／翻攝自Facebook／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區）

▲有專業小資族分享省錢3招。（圖／翻攝自Facebook／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區）

該名網友透露，最後是一定要加家裡附近門市Line群，「現在門市都有Line群，有的貼牆上、有的跟店員要，有的時候缺哪個東西時剛好超商Line群就會推，有的時候還會通知單店的特別優惠。」他還強調，如此一來真的差很多，「這樣做每個月省上千起跳，不唬爛。」

另外，也有不少網友分享自己的省錢妙招，「下午開始走起，4點去全聯，5點去全家，8點去小七」、「買一送一才喝咖啡，這是我的鐵則」、「每天都在等即期商品，完全不會有選擇障礙」、「其實只要加家裡附近超商的Line或者公司附近的，他們固定時間貼標籤都會提醒，這時候特價的都挺多的」、「超愛即期品+1，便宜又好吃」。

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