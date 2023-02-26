父女吵架女兒賭氣下車　半途遭遇「隨機擄人」跳車逃生滿臉血

▲美國15歲少女遭綁架18小時，最後竟成功逃出。（示意圖／達志影像）

記者林彥臣／綜合報導

馬來西亞一對父女在車上吵架，父親在距離自家300公尺處放女兒下車，不料途中卻被流氓盯上，把她強拉上機車，還一度遭到非禮，她為了自保而跳車，結果跌得滿臉是血。父親對此感到相當後悔，覺得以後再怎麼吵架，也不會放女兒下車，也希望有目擊者提供線索，將涉案者逮捕歸案。

綜合馬來西亞媒體報導，這起事件發生在森美蘭州（Negeri Sembilan）的芙蓉市（Bandar Seremban）於20日晚上約10時30分左右發生，父親楊景豐（59歲）開車載著23歲的女兒回家，途中因為和女兒起爭執，便在路旁放下女兒，然後直接開車回家。

當時楊女下車後準備步行回家，卻遇到一名男機車騎士尾隨，並且聲稱要載她一程，楊女一直都拒絕對方和加快腳步，但是該名男子不顧楊女意願，將她強拉上車和超速前行，過程還對她毛手毛腳。

楊女後來發現行車路線已經錯過自家時，意識到情況不妥，急忙跳車自保，當下附近正好有一個茶檔，業者和客人急忙上前瞭解情況，並趕緊幫忙報警叫救護車，而楊女母親趕到現場時，只見滿身是血的女兒。

楊女幾乎整個顏面都受傷，身體其他部位也遭受不同傷勢，日前才剛完成膝蓋手術，目前仍在醫院療傷。

楊女父親楊景豐25日在當地議員陪同下召開記者會，希望附近的工廠或商家，能夠提供監視器畫面，協助警方將涉案者逮捕歸案。