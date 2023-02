印度母子怕病毒3年不出門　家人報警破門救出

▲新冠疫情發生3年,一對印度母子卻在疫情期間關在家裡3年。(圖/路透)

文/中央社

印度媒體報導,一名35歲婦女因擔心感染COVID-19(2019冠狀病毒疾病)病毒,而把自己和7歲兒子關在家裏3年,令丈夫十分擔心;最近終於在警方介入下,呼吸到外面的空氣。

「今日印度」(India Today)新聞網報導,婦女和家人住在德里衛星城市古爾岡(Gurugram),她從2020年開始就因懼怕病毒,未曾帶兒子出門,甚至不允許包括丈夫在內的其他家人進門。

印度警方最近接獲丈夫投訴,21日聯同兒童福利小組人員,成功帶出這對母子,經過3年「閉關」,7歲的兒子如今也已經10歲。

剛開始,丈夫暫時借住在朋友家,希望妻子會想通開門,但最後仍不得不在自家附近租了一間套房棲身。這段時間,他每天只能與妻子和兒子視訊通話,但仍每個月匯錢給妻子,讓她能上網購買糧食及日常用品。

這名婦女要求送貨員把商品放在門口,等人走後才戴著口罩取貨,回家消毒。此外,為了不必叫人送瓦斯(桶),她也開始使用電磁爐煮菜。

根據新聞影片,警方進入時,家裏已堆滿垃圾。

丈夫和他的丈人幾乎每天打電話,告知疫情已經結束,現在出門已無危險,但她仍聽不進去,堅持要等兒子接種疫苗後才會出門。

