日海邊帳篷驚見「詭異男屍」！　17歲男高中生涉嫌重大被捕

▲死者被發現陳屍於海邊的一個小帳篷。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本福岡縣一名26歲男子17日上午被發現陳屍在海邊的一個單人帳篷內，頸部出現明顯勒痕，身旁還有多個燃燒過的木炭。警方調查了遺留在現場的死者手機以及附近監視器畫面後，鎖定一名年僅17歲的男高中生，認為其嫌疑重大，25日將他逮捕歸案。

根據《西日本新聞》報導，一名70多歲男性17日上午9時左右，在福岡縣福岡市西區今宿車站附近的海邊，發現一具男性屍體，隨即通報警方。警方指出，現場有一個單人帳篷放在沙灘上，而死者則是側身向左倒下，上半身露在帳棚外，下半身則在帳篷內。

通報民眾表示，在帳篷周遭有5個已經燒過的木炭以及3個空酒瓶。而警方則在帳棚內部找到醫院的就診單、零錢包、後背包以及火柴。經過調查，證實死者為26歲的山本駿一，目前職業與居住地仍不詳。

死者被發現時，脖子遭到繩索緊勒，而根據法醫相驗結果，死因確實為頸部受到壓迫造成的窒息死亡。除了頸部之外，死者身上並無其他明顯外傷，也沒有打鬥痕跡。

警方進一步解析山本遺留在現場的手機後發現，他生前曾跟1名17歲男高中生聯絡。而在調閱海邊附近監視器與調查現場遺留物後，認為該名男學生涉嫌重大，因此福岡縣警察也在25日依殺人嫌疑將他逮捕。