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南韓航太進軍東南亞！輕型戰機FA-50搶下馬來西亞282億訂單

▲▼南韓輕型戰鬥機FA-50。（圖／大韓民國空軍）

▲南韓輕型戰鬥機FA-50。（圖／大韓民國空軍）

記者羅翊宬／編譯

南韓航太與軍火技術近年來取得長遠的進步。韓國航空宇宙產業株式會社（KAI）日前宣布，已經成功搶下馬來西亞輕型戰鬥機9億2000萬美元（約新台幣282億元）的訂單，預計2026年起開始向馬來西亞交付18架南韓國產的超音速輕型戰鬥機FA-50。

根據韓媒《朝鮮日報》，KAI昨（24）日表示，已經與馬來西亞國防部簽署18架超音速輕型戰鬥機FA-50的採購合約，合約規模金額達到9億2000萬美元（約1兆2000億韓元），大多為可供空中加油、括中軍武裝備性能的改良機型，預計2026年起開始交貨。

KAI說明當初的競標歷程，表示FA-50最終擊敗印度的光輝輕型戰機（Tejas）、巴基斯坦梟龍戰機（JF-17）、俄羅斯米格-35戰鬥機（MIG-35）、土耳其TAI Hürkuş等，才奪下此次馬來西亞輕型戰鬥機的採購案。

馬來西亞政府則表示，未來預計還會再採購與FA-50設計結構相似的18架戰鬥機。

報導指出，其實KAI先前就已經進軍東南亞市場，分別向印尼、菲律賓、泰國輸出KT-1初教機、T-50高教機、FA-50輕型攻擊機等，不過此次馬來西亞採購案占東南亞交易規模最大宗。

FA-50最快飛行速度可達到1.5馬赫、作戰半徑可達1851公里，可以攜載2枚響尾蛇短程空對空飛彈、6枚AGN-65小牛空對地飛彈、M61A1火神式機砲，且在配置先進航電設備下能夠有效進行對空、對地打擊作戰任務。

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