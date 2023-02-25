未婚媽下海賺奶粉錢　接客2小時回家驚見「8月大幼子悶死」！

▲ 8月大男嬰被抱枕遮住臉部，無法呼吸而死。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者陳宛貞／編譯

南韓去年發生一起悲劇，一名未婚媽媽為了養育僅8個月大的幼子，下海賣春賺奶粉錢，有天外出工作將孩子獨留家中2小時，回家就看見孩子因被枕頭遮住臉部，已經沒有呼吸。男嬰母親因疏忽照料，被控虐童致死，日前罕見獲判緩刑。

韓媒《世界日報》報導，男嬰母親年僅30多歲，懷孕過程中因家人不斷勸她墮胎，激烈爭執後與家人斷絕往來，2021年10月生下兒子後便獨力扶養，生活相當拮据，僅靠每月約137萬韓元（近3.2萬新台幣）的基本生活補助及單親育兒津貼維持生計，遠遠不及一般2人家庭最低生活費。

除了每月27萬元房租，女子還得背負孩子的奶粉、尿布等養育費及遲繳健保費等累計的滯納金，最終選擇能在短時間內快速賺錢的方法，也就是下海賣淫。

去年5月21日事發當天，女子下午1時出門接客前，曾傳訊息請友人幫忙照顧孩子，但該名友人當時人在醫院接受治療，因此沒有前往女子家中，待女子2個多小時後返家，便發現孩子已經身亡。

由於本來放在孩子胸口的長型抱枕位置改變，遮住男嬰臉部，造成他無法正常呼吸而死。女子原先是為了餵奶時方便固定奶瓶，才會將抱枕放在孩子胸口，沒想到竟導致悲劇發生，涉嫌虐童致死。

事隔1年，本案判決結果近日出爐，女子被處3年有期徒刑，但緩刑5年，另加上3年保護觀察及預防再犯虐童及性交易的課程各40小時。虐童致死最高可處16年徒刑，法官卻罕見宣判緩刑，原因在於「沒能保護弱勢階層，我們的社會也有一定的責任」。