　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本「站壁櫻花妹」激增！流鶯成交價曝光　齊聚歌舞伎町拉客

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲歌舞伎町越來越多日本當地女性在路邊攬客賣淫。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本新宿歌舞伎町因繁華的夜生活聞名全球，然而日媒近日實地探訪後卻發現，在歌舞伎町街頭「站壁」的年輕日本女性有急速增加的趨勢。通常在路上攬客的流鶯多為外籍女性，然而疫情後卻出現越來越多的日本面孔，也成為一大社會問題。

根據ABEMA TIMES報導，歌舞伎町有一條著名的流鶯一條街，每當過了晚間7時就會出現多名招攬買春客的年輕女性。報導指出，記者2018年曾經在此採訪，但當時在路邊站壁的多是外國女性，然而最近相同地點卻開始出現越來越多的年輕日本女姓。

一名20多歲的年輕女性愛莉（化名）談起自己開始賣春的契機表示，「最初是因為迷上牛郎，為了支付去男公關店消費的錢，才會下海。」而她現在已經靠賣淫賺到至少60萬日幣（約新台幣13萬元）。她直言，自己借錢去牛郎店後，欠下債務，一開始為了還債，便進入風俗店工作，但是受到疫情影響，客人越來越少，賺得錢也不敷使用。

▲▼歌舞伎町。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲歌舞伎町夜生活豐富。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

因此她自2022年秋天起，就離開風俗店，開始自立門戶，當起了流鶯。有時候她也會透過推特與顧客聯繫，並直接約在酒店見面。愛莉說，「我絲毫沒有罪惡感（對於出賣身體），雖然的確有時候會感到害怕，但為了賺錢也只能硬著頭皮接客。」

女性作家佐佐木吉娃娃（佐々木チワワ）過去為了田野調查曾經實地造訪流鶯一條街，沒想到她剛到現場不到30秒，就被路過男性搭話。而內容皆是「今天感覺如何」、「多少錢」等。據悉，市場價大約為1小時1.5萬至2萬日幣（約新台幣3700至4500元）。

非營利組織Rescue Hub的創辦人坂本新直言，疫情後有許多女性因為被迫失業或是工作時數被壓縮，導致她們無法支付房租或是餐費，只能被迫下海賣淫。

ET快訊
電信大廠大裁員！　砍8500人
快訊／大逆轉獲勝！　林書豪瘋砍32分創新高
「暴力勒昏女友」男偶像是他！　公司火大開除
新北13歲女學生遭10名學長姐「丟雞蛋淋頭」　下跪磕頭求饒
快訊／88槍案2嫌在陸遭鎖定　國台辦：入境後被公安抓獲
快訊／強烈冷氣團來襲！9縣市低溫特報　下探6度
NBA史上第2狂！　兩隊猛轟351分
日本「站壁櫻花妹」激增！　流鶯成交價曝光
清秀女大生帶病母投案　原因令人鼻酸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

民宿水池生滿青苔！嬤住完喘不過氣狂咳　醫：肺部被恐怖細菌攻擊

未婚媽下海賺奶粉錢　接客2小時回家驚見「8月大幼子悶死」！

「北約3巨頭」提軍事合作　交換烏克蘭當局啟動和談

來自韓國歐爸的愛意！超商打工正妹「做不久」　收到變態騷擾紙條

和爸爸吵架憤而下車！23歲女家門前被擄走非禮　跳車自保滿身傷

日本「站壁櫻花妹」激增！流鶯成交價曝光　齊聚歌舞伎町拉客

恨！她幸運吃到「愛心洋芋片」　吞下肚竟錯失366萬

CNN：中國擬提供普丁援助　向俄羅斯運送無人機、彈藥

日媒：蔡英文8月底前訪美！　「3可能方案」曝光

山頂竟是私人土地？　一次解答關於「日本富士山」的3個小知識

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

最大漢神百貨簽約　800家品牌進駐4.5萬坪商場

圭賢「唯一沒按PICK」被虧爆XD　朴載範笑：要不要下車謝罪？

陳妍希爆「陳曉生活技能0」遭轟　曝他貼心舉動「飯前幫試每道菜」

李寶英《代理公司》被母拋棄35年　「媽媽，我很想妳...」她大淚崩

民宿水池生滿青苔！嬤住完喘不過氣狂咳　醫：肺部被恐怖細菌攻擊

未婚媽下海賺奶粉錢　接客2小時回家驚見「8月大幼子悶死」！

「北約3巨頭」提軍事合作　交換烏克蘭當局啟動和談

來自韓國歐爸的愛意！超商打工正妹「做不久」　收到變態騷擾紙條

和爸爸吵架憤而下車！23歲女家門前被擄走非禮　跳車自保滿身傷

日本「站壁櫻花妹」激增！流鶯成交價曝光　齊聚歌舞伎町拉客

恨！她幸運吃到「愛心洋芋片」　吞下肚竟錯失366萬

CNN：中國擬提供普丁援助　向俄羅斯運送無人機、彈藥

日媒：蔡英文8月底前訪美！　「3可能方案」曝光

山頂竟是私人土地？　一次解答關於「日本富士山」的3個小知識

名媛前夫「等船潛逃」被攔截！5警全力壓制下「還嘗試掙扎」

中南部水情嚴峻　鄭文燦將成立中央旱災應變中心從5方面抗旱

全台首創！花蓮慈院台鐵行動車站啟用 　每週3天專人服務

挺萊豬、擋疫苗還擋外銷？　國民黨「3問」蔡培慧：要讓南投貨出不去？

民宿水池生滿青苔！嬤住完喘不過氣狂咳　醫：肺部被恐怖細菌攻擊

月曆上畫滿符號！發現死者「奮鬥痕跡」感嘆：他已經盡力了⋯

哈孝遠被招待「海鮮吃到飽」！　下秒驚見16個裸女...嚇爆了

南投縣設24失智社區服務據點　「提供失智照護」減輕照顧者負擔

今晚到明晨全台最冷！冰凍9度　連假尾聲回暖「下周又有冷空氣」

未婚媽下海賺奶粉錢　接客2小時回家驚見「8月大幼子悶死」！

養到傳說中「黃金臘臘臘腸」　媽笑曝身高：大概有200公分

國際熱門新聞

學生重拳連擊女師　只因Switch被沒收

婚禮當天　新娘目睹「新郎被哺乳畫面」崩潰

壽司郎又被鬧！少年「拿酒精狂噴壽司」

洗車場員工「馬路上擦車」被撞死

日本「站壁櫻花妹」激增！　成交價曝光

她怕染疫　把10歲兒「軟禁在家3年」！

陰屍路上演　鎮靜劑讓人潰爛截肢

恐怖瞬間　她遛狗遭巨鱷拖下水咬死

聯合國默哀烏克蘭　俄代表「狂敲麥克風」打斷！

日本超噁溫泉旅館1年只換2次水　含菌量超標3700倍

前白宮國安顧問呼籲美承認台灣　軍艦停靠高雄

吃到「愛心洋芋片」　吞下肚竟錯失366萬

頂是私人土地？關於富士山的3個小知識

調查：6成年輕男性不婚、無女友、沒性生活

更多熱門

相關新聞

日媒：蔡英文8月底前訪美！　「3方案」曝光

日媒：蔡英文8月底前訪美！　「3方案」曝光

總統蔡英文傳出8月以前有望出訪美國，當局目前正在與美方進行細部協調。而此次美國出訪若成行，將成為蔡英文政府外交成果的一大成就，同時也有望就此展現台美的緊密關係，而這也將是蔡英文2019年7月以來首次訪美。由於可以預期中國將會對此表示強烈反抗，因此台美雙方仍在協調具體的訪美時間與形式。

頂是私人土地？關於富士山的3個小知識

頂是私人土地？關於富士山的3個小知識

美軍核潛艦「春田號」停靠南韓釜山

美軍核潛艦「春田號」停靠南韓釜山

俄烏1周年！　G7共同聲明：加強制裁俄國

俄烏1周年！　G7共同聲明：加強制裁俄國

韓媒：美國打算向南韓採購數萬發砲彈

韓媒：美國打算向南韓採購數萬發砲彈

關鍵字：

日韓要聞站壁流鶯櫻花妹賣淫買春

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道重大車禍！大水泥管砸落擊落多車　全線封閉

名媛烹屍案...高大成指煮人肉湯是這原因

創辦人媳婦遭分屍　譚仔集團回應

獨／哆奇員工全離職苦主虧大了

28歲名媛遭電鋸、切肉機碎屍　煮成2鍋湯

28歲名媛變人肉煲湯「閨蜜嚇哭發聲了」！

28歲碎屍名媛「主謀是65歲前警察公公」！恐怖殺機曝

遭分屍名媛是「天王嫂閨蜜」！IG最後貼文曝

香港28歲名媛被殺　屍體遭肢解

學生重拳連擊女師　只因Switch被沒收

遭斷頭碎屍28歲名媛「超狂背景起底」！身價破億

婚禮當天　新娘目睹「新郎被哺乳畫面」崩潰

名媛分屍案「前夫落網」　搭船前被警攔截

周迅爆秘婚「23年摯友男星」！　網一面倒挺

碎屍名媛煮熟慘死「懸賞780萬緝凶是2大咖」！

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面