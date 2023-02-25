日本「站壁櫻花妹」激增！流鶯成交價曝光　齊聚歌舞伎町拉客

▲歌舞伎町越來越多日本當地女性在路邊攬客賣淫。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本新宿歌舞伎町因繁華的夜生活聞名全球，然而日媒近日實地探訪後卻發現，在歌舞伎町街頭「站壁」的年輕日本女性有急速增加的趨勢。通常在路上攬客的流鶯多為外籍女性，然而疫情後卻出現越來越多的日本面孔，也成為一大社會問題。

根據ABEMA TIMES報導，歌舞伎町有一條著名的流鶯一條街，每當過了晚間7時就會出現多名招攬買春客的年輕女性。報導指出，記者2018年曾經在此採訪，但當時在路邊站壁的多是外國女性，然而最近相同地點卻開始出現越來越多的年輕日本女姓。

一名20多歲的年輕女性愛莉（化名）談起自己開始賣春的契機表示，「最初是因為迷上牛郎，為了支付去男公關店消費的錢，才會下海。」而她現在已經靠賣淫賺到至少60萬日幣（約新台幣13萬元）。她直言，自己借錢去牛郎店後，欠下債務，一開始為了還債，便進入風俗店工作，但是受到疫情影響，客人越來越少，賺得錢也不敷使用。

▲歌舞伎町夜生活豐富。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



因此她自2022年秋天起，就離開風俗店，開始自立門戶，當起了流鶯。有時候她也會透過推特與顧客聯繫，並直接約在酒店見面。愛莉說，「我絲毫沒有罪惡感（對於出賣身體），雖然的確有時候會感到害怕，但為了賺錢也只能硬著頭皮接客。」

女性作家佐佐木吉娃娃（佐々木チワワ）過去為了田野調查曾經實地造訪流鶯一條街，沒想到她剛到現場不到30秒，就被路過男性搭話。而內容皆是「今天感覺如何」、「多少錢」等。據悉，市場價大約為1小時1.5萬至2萬日幣（約新台幣3700至4500元）。

非營利組織Rescue Hub的創辦人坂本新直言，疫情後有許多女性因為被迫失業或是工作時數被壓縮，導致她們無法支付房租或是餐費，只能被迫下海賣淫。