民宿水池生滿青苔！嬤住完喘不過氣狂咳　醫：肺部被恐怖細菌攻擊

▲法曼在入住不乾淨的民宿後，肺部遭恐怖細菌感染，導致她呼吸困難、不斷咳嗽，必須謹記住院。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

英國75歲阿嬤法曼（Pamela Farman）最近到美國旅遊時，因Airbnb的浴缸裡藏有可怕細菌，竟在數日後染上致命疾病，差點喪命。

據《每日星報》報導，法曼在2022年5月，與丈夫、女兒一同到佛州旅遊，不料他們卻接連在Airbnb訂到2家極度骯髒、泳池和浴缸裡長滿青苔的民宿，導致他們不得不一直更換住宿。

在住進水池不乾淨的民宿後，法曼開始出現喘不過氣、不斷咳嗽的症狀，且病情迅速惡化，導致她不得不在美國之旅還未結束時，就緊急住院接受為期1周的治療，然後再飛回英國住院4天。

診斷結果顯示，法曼的肺部感染了一種可怕細菌後嚴重受損，並患上致命肺炎「退伍軍人病」（Legionnaires' disease）。法曼指出，她現在經常會呼吸困難、疲乏，「我再也不能運動，甚至可能永遠無法回到之前的狀態」。

事後，法曼的家人立刻與Airbnb聯繫，並向該單位反映住宿不乾淨所帶來的嚴重後果，不料Airbnb卻並未積極處理相關問題，「他們一開始並不想承擔任何責任，更拒絕了我們退款的請求；這不是錢的問題，我們只希望他們可以把水池清理乾淨，以免更多的病例發生。」

目前法曼的家人已對Airbnb提出告訴，而Airbnb的發言人則告訴英媒，「社區安全一直是我們的首要任務，我們在得知此事後一直就高度關注此事，並在對此展開調查時，與客人保持聯繫和給予必要支持。」