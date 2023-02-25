恨！她幸運吃到「愛心洋芋片」　吞下肚竟錯失366萬

▲ 許多網友都在推特上傳自己發現的愛心洋芋片。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名超市女員工日前拆了一包洋芋片來吃，意外發現竟有一片是愛心形狀，當時只覺得自己十分好運，很快就把整包嗑光，事後才得知愛心洋芋片可能價值10萬英鎊，但早就被她吃下肚，令她萬分悔恨。

《鏡報》報導，40歲單親媽媽薩格爾（Dawn Sagar）在超市工作，有天趁休息時間，打開一包在員工餐廳買的Walkers洋芋片，邊吃邊聊天，吃到一半就發現其中有一片是愛心形狀，剛好前一天又是情人節，她便拍了一張照片上傳Snapchat，祝朋友們情人節快樂，接著繼續把洋芋片吃掉。

沒想到許多朋友都回應她的文，紛紛問她「妳沒吃掉吧？」她便回答「吃掉了啊，不能吃嗎？」當朋友們告訴她Walkers最近舉辦的活動，她才發現不妙。

Walkers去年12月底開始舉辦「尋找最美愛心洋芋片」活動，因為天然英國馬鈴薯使洋芋片可能呈愛心形狀，3月20日以前若發現愛心洋芋片，只要保存洋芋片和外包裝就可報名參加，冠軍獎金高達10萬英鎊（約366萬新台幣）。

由於薩格爾已經把洋芋片吞下肚，便無法參加比賽，與獎金失之交臂令她起初相當難過，不過後來已經釋懷，「也沒關係啦，對吧？」Walkers發言人則出面回應，對薩格爾的遭遇感到遺憾，也強調比賽尚未截止，人人都有機會。