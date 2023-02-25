　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日媒：蔡英文8月底前訪美！　「3可能方案」曝光

▲總統蔡英文訪問巴拉圭。（圖／路透社）

▲總統蔡英文2018年曾訪問巴拉圭參加總統就職典禮。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

日媒《產兼新聞》報導，總統蔡英文將於8月以前有望出訪美國，當局目前正在與美方進行細部協調。而此次美國出訪若成行，將成為蔡英文政府外交成果的一大成就，同時也有望就此展現台美的緊密關係，而這也將是蔡英文2019年7月以來首次訪美。由於可以預期中國將會對此表示強烈反抗，因此台美雙方仍在協調具體的訪美時間與形式。

報導引述多名台灣政府內部關係人士報導，蔡英文已決定要在8月底前到訪美國。消息人士指出，目前共有3個訪美方案，第一個是由蔡英文的母校康乃爾大學以演講名義邀請她到美國，而過去前總統李登輝也曾於1995年到康乃爾大學演講。

▲▼ 蔡英文。（圖／路透社）

▲蔡英文被爆可能在8月底前訪美。（圖／路透社）

第二個方案則是以參加美國智庫所舉辦的論壇為由，到訪美國。蔡英文近年曾線上參與美國智庫所舉辦的研討會，並發表演說。第三個方案則是出席預定8月舉辦的巴拉圭總統就職典禮，並「路過」參訪美國。巴拉圭是目前台灣14個邦交國中的其中之一，蔡英文早在2018年8月就曾經參加上一次的總統就職典禮。

不論最後是採取以上何種方案訪美，都將與美方政要舉行非公開會面。而在美中、兩岸關係持續惡化的情況下，蔡英文如果確定訪美，必然會引發中國大陸的激烈反彈。事實上，美國前眾議院長裴洛西2022年8月訪台時，共軍就曾在台海周遭舉行大規模軍演，蔡英文美國之行若成行，中國勢必會再祭出其他反彈手段。

外交部長吳釗燮21日訪美，與多名美國政府高官展開非官方會談，如今則被認為，蔡英文訪美也是秘密商討議題之一。民進黨內部人士則透露，「近來台灣海峽周遭軍事氛圍高漲，也讓許多人對於美國是否可以依靠而感到不安。一旦蔡英文總統順利訪美，將能夠確認美國足夠重視台灣，也能讓人安心。」

 
ET快訊
碎屍名媛前夫「和現任老公超要好」！吃軟飯10年殺人內幕曝
台南88槍主嫌「重兵押回台灣」　沉默不語低頭上車
獨／「神獸珍妮」600萬售出！台中男捧現金　主辦急備點鈔機
名媛遭分屍煮湯「頭不見了」　監視器拍到「壯男扛大箱子」上車
快訊／碎屍名媛　前夫落網了
名媛碎屍「富二代老公出手復仇」！前夫打來哭說1句話　一聽心涼
香港10年3件碎屍案！兒子「肢解爸媽」、模特兒身首異處

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

恨！她幸運吃到「愛心洋芋片」　吞下肚竟錯失366萬

CNN：中國擬提供普丁援助　向俄羅斯運送無人機、彈藥

日媒：蔡英文8月底前訪美！　「3可能方案」曝光

山頂竟是私人土地？　一次解答關於「日本富士山」的3個小知識

中國要當烏俄和事佬　拜登批「完全不合理」：只有普丁會高興

80歲還在拖地！工友背影太心酸　學生超暖「募款830萬」助他退休

美中軍機南海上「近距離」接觸！　隨行記者第一視角曝光

聯合國默哀烏克蘭　俄羅斯代表「拿筆狂敲麥克風」打斷！

美軍核潛艦「春田號」停靠南韓釜山　攜戰斧巡弋飛彈嚇阻北韓

她怕染疫　把10歲兒「軟禁在家3年」！疫情後從未出過門

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

最大漢神百貨簽約　800家品牌進駐4.5萬坪商場

圭賢「唯一沒按PICK」被虧爆XD　朴載範笑：要不要下車謝罪？

陳妍希爆「陳曉生活技能0」遭轟　曝他貼心舉動「飯前幫試每道菜」

李寶英《代理公司》被母拋棄35年　「媽媽，我很想妳...」她大淚崩

恨！她幸運吃到「愛心洋芋片」　吞下肚竟錯失366萬

CNN：中國擬提供普丁援助　向俄羅斯運送無人機、彈藥

日媒：蔡英文8月底前訪美！　「3可能方案」曝光

山頂竟是私人土地？　一次解答關於「日本富士山」的3個小知識

中國要當烏俄和事佬　拜登批「完全不合理」：只有普丁會高興

80歲還在拖地！工友背影太心酸　學生超暖「募款830萬」助他退休

美中軍機南海上「近距離」接觸！　隨行記者第一視角曝光

聯合國默哀烏克蘭　俄羅斯代表「拿筆狂敲麥克風」打斷！

美軍核潛艦「春田號」停靠南韓釜山　攜戰斧巡弋飛彈嚇阻北韓

她怕染疫　把10歲兒「軟禁在家3年」！疫情後從未出過門

IG火紅攝影師首來台展出！大師齊聚新光三越攝影展帶你進入超現實世界

新生兒黃疸若超過2周未消退　醫師：可能膽汁鬱積應速就醫

蔣萬安赴南投輔選　提「四大理由」：將決定勝負的票投給林明溱

快訊／對尬新台灣人！林書豪半場17分6助攻　鋼鐵人落後7分

女帶父母草嶺賞櫻爆胎...求警隧道急救援　直呼人情味濃

獨／高雄老字號名店網路開賣　老闆喊卡！留言「不要再騙」踢館

如何與情緒障礙的另一半相處？劃定彼此界線，留給自己出口抒發

五月天瑪莎被封「土地公」　上台報告提案：欸，我五月天欸

碎屍名媛前夫「和現任老公超要好」！吃軟飯10年殺人內幕曝　早是通緝犯

首屆台南車展熱鬧登場！　加碼演唱會吸引民眾朝聖

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

國際熱門新聞

學生重拳連擊女師　只因Switch被沒收

婚禮當天　新娘目睹「新郎被哺乳畫面」崩潰

壽司郎又被鬧！少年「拿酒精狂噴壽司」

洗車場員工「馬路上擦車」被撞死

她怕染疫　把10歲兒「軟禁在家3年」！

陰屍路上演　鎮靜劑讓人潰爛截肢

恐怖瞬間　她遛狗遭巨鱷拖下水咬死

聯合國默哀烏克蘭　俄代表「狂敲麥克風」打斷！

日本超噁溫泉旅館1年只換2次水　含菌量超標3700倍

前白宮國安顧問呼籲美承認台灣　軍艦停靠高雄

調查：6成年輕男性不婚、無女友、沒性生活

美億萬金融富豪逝世　享壽78歲

俄烏戰爭周年澤倫斯基誓戰勝　西方挺烏質疑中國

她曬大16歲男友甜照！同一天「遭轟2槍」慘死

更多熱門

相關新聞

頂是私人土地？關於富士山的3個小知識

頂是私人土地？關於富士山的3個小知識

日本著名觀光景點「富士山」早已成為代表日本的精神象徵之一，更被列入世界文化遺產中，每年吸引大批國內外觀光客前往朝聖。不過關於富士山還有幾個鮮為人知的小知識，包含富士山頂其實是私人土地？富士山到底屬於哪個縣？它為何是世界「文化」遺產而非「自然」遺產？

中國要當烏俄和事佬　拜登：完全不合理

中國要當烏俄和事佬　拜登：完全不合理

工友80歲還在拖地　學生募款830萬助他退休

工友80歲還在拖地　學生募款830萬助他退休

228蔡英文推「這三部電影」　網友譏：那個年代不知有沒有蛋荒

228蔡英文推「這三部電影」　網友譏：那個年代不知有沒有蛋荒

美軍核潛艦「春田號」停靠南韓釜山

美軍核潛艦「春田號」停靠南韓釜山

關鍵字：

北美要聞蔡英文日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道重大車禍！大水泥管砸落擊落多車　全線封閉

創辦人媳婦遭分屍　譚仔集團回應

名媛烹屍案...高大成指煮人肉湯是這原因

獨／哆奇員工全離職苦主虧大了

28歲名媛遭電鋸、切肉機碎屍　煮成2鍋湯

遭分屍名媛是「天王嫂閨蜜」！IG最後貼文曝

28歲碎屍名媛「主謀是65歲前警察公公」！恐怖殺機曝

28歲名媛變人肉煲湯「閨蜜嚇哭發聲了」！

香港28歲名媛被殺　屍體遭肢解

遭斷頭碎屍28歲名媛「超狂背景起底」！身價破億

學生重拳連擊女師　只因Switch被沒收

婚禮當天　新娘目睹「新郎被哺乳畫面」崩潰

周迅爆秘婚「23年摯友男星」！　網一面倒挺

養雞場長月薪17.6萬　眾人一看地點怕了

香港名媛遭分屍　最後身影曝光

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面