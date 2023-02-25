80歲還在拖地！工友背影太心酸　學生超暖「募款830萬」助他退休

▲ 詹姆斯和3名學生合照。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州卡里斯堡高中（Callisburg High School）工友詹姆斯（James）已經高齡80歲，因為最近房租漲價，為維持生計被迫重拾工作。學生見狀十分不忍，主動為他發起募款，沒想到引起廣大迴響，籌到台幣逾830萬元，讓他能夠放下螺絲起子和拖把，安心退休。

綜合《衛報》、《鏡報》報導，因為房租飆漲400美元（約1.2萬新台幣），詹姆斯不得不在1月重返工友崗位，瑟曼（Greyson Thurman）、尤斯科（Marti Yusko）及蒂德韋爾（Banner Tidwell）3名高中生不忍心看他拖著年邁身軀吃力工作，15日開始在募資平台上為他募款。

瑟曼16日在TikTok發文宣傳，「他是我們80歲的工友，因為房租漲價必須回來工作。讓我們一起幫詹姆斯先生離開這裡！」「我和同學們都不想在這裡看到詹姆斯先生，和他一樣年紀的人不該為了維持生計來清掃我們製造的髒亂」，影片拍下詹姆斯頭髮花白、有些駝背的身影，穿著圍裙、戴著手套，推著清潔推車在走廊上緩慢前進。

他們原先希望募集1萬美元，讓詹姆斯能夠支付房租、伙食和帳單費用，沒想到他的故事引發廣大關注，短短幾小時就達標，且捐款仍持續湧入，一周後竟募得27萬905美元（約新台幣831萬元）。意想不到的結果令他們十分驚喜，也PO出合照感謝所有善心人士，「你們都對詹姆斯帶來巨大影響，這改變他的人生！」

瑟曼事後提到，看見詹姆斯在學校裡工作讓他「心都碎了」，「那個年紀的人不該工作，他們應該在享受餘生。」詹姆斯則不願受訪，但感謝所有幫助改變他人生的人。該校校長胡珀（Hooper）也自豪表示，「這太不可思議了，因為3個善良的孩子才能達成，但所有學生都挺身幫忙。」