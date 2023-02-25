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澤倫斯基忍淚發表「戰爭周年」演說！　喊話：將在今年取得勝利

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在基輔發表全國演說。（圖／翻攝自Facebook／Володимир Зеленський ）

▲澤倫斯基在基輔發表全國演說。（圖／翻攝自Facebook／Володимир Зеленський ）

記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭在24日屆滿一周年，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在基輔發表全國演說，強忍著淚水向陣亡士兵的母親頒發英雄獎，「我們將盡一切努力在今年取得勝利。」

綜合《路透社》報導，澤倫斯基24日發表全國演說，回憶起這場歐洲自二戰以來最嚴重戰爭爆發的第一天，「一年前的今天，在同樣的地方，早上7時左右，我花了67秒的時間，向你們發表了一段67秒的簡短聲明，我們很強大，我們做好了一切準備，我們會打敗所有人，這就是2022年2月24日的故事，是我們一生中最漫長的一天。」

澤倫斯基將過去一年稱為烏克蘭的不敗之年（The Year of Invincibility），並提到這是烏克蘭近代史上最艱難的一天，「我們起得很早，從那以後就沒再好好睡覺。」根據西方統計，烏俄雙方的傷亡人數都超過10萬人，數以萬計的平民死去或逃離家園，「幾乎每個人的手機裡都有一個再也不會接電話的聯絡人。」

澤倫斯基24日也在基輔的聖索菲亞教堂前廣場（St Sophia Square）舉行了紀念儀式，「我想對所有為烏克蘭而戰的人說，我為你感到驕傲，我們每個人都為你感到驕傲。」接著他還強忍著淚水，頒發烏克蘭英雄獎給在戰場上受傷的士兵，還有代替陣亡兒子領獎的母親。

澤倫斯基在演說中大力讚揚烏克蘭人民，「我們承受住所有的威脅、砲擊、炸彈、導彈、無人機、斷電與酷寒，我們比這些都還要強大，我們沒有被打敗，我們將盡一切努力在今年取得勝利。」

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