她怕染疫　把10歲兒「軟禁在家3年」！疫情後從未出過門

▲婦人的丈夫3年沒看到兒子，心疼地連忙抱住已經10歲的孩子。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／綜合報導

全球疫情爆發3年，各國都在試著與新冠共存，然而印度卻有一名婦人，自疫情初期就因為害怕染疫，將自己與當時年僅7歲的兒子關在家中3年，不論丈夫如何規勸，仍然不願開門，甚至不讓丈夫進門。警方21日連同兒童福利小組一同破門而入，並強制將這對母子帶到醫院進行身體檢查與心理治療。而警方也在屋內發現累積3年的大量垃圾。

根據《今日印度》報導，印度一名35歲人妻因為擔心自己與7歲的兒子會感染新冠病毒，因此自2020年便把自己與兒子一同鎖在家中，堅決不肯出門，甚至還不讓丈夫在內的其他家人進門，打算與外界斷絕一切接觸。

她的丈夫疫情初期只能借住在朋友家中，並不斷透過視訊勸導妻子，然而卻仍然無法說服對方，後來他也在朋友家住不下去，只能在自家附近租了一個小套房居住。不僅如此，他還必須每個月匯錢給妻子，讓她上網購買糧食與日常生活用品，並且只能靠視訊與妻兒通話。

每當外送員將食物和日用品送到門口並離開後，婦人才會戴好口罩，小心翼翼地開門拿貨，回家後甚至還要大肆消毒一番。由於使用瓦斯爐需要更換桶裝瓦斯，為了不讓外人進家門，她更改用電磁爐烹飪。婦人的丈夫與父親每天都在電話中告訴她，疫情早已結束，現在出門也不會有感染風險，但是她依然充耳不聞。

婦人指出，她堅持要等目前10歲的兒子接種疫苗後，才要出門，然而印度當局現在只開放12歲以上兒童接種新冠疫苗。在這3年內，她的兒子已經從兒童成長為少年，儘管印度的學校都已經開放線下上課，但她的兒子仍被逼迫在家中用視訊上課，導致3年來不曾與母親以外的人接觸。

婦人的丈夫忍無可忍，只好請求警察幫忙。警方20日親自上門，沒想到婦人卻以死相逼，因此警方只能在21日帶著兒福人員再度登門，並強行破門而入，同時將這對母子帶到醫院接受檢查與心理治療。警方進入屋內時，更發現家中堆滿大量的垃圾，十分可怕。