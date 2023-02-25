下個輪到台灣？學者：習近平「關鍵1點」不像普丁　短期不會攻台

▲ 國際關注普丁侵烏究竟對習近平攻台決策有何影響。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣過去一年來常被比做「下一個烏克蘭」，國際對台海緊張關注升高，俄烏戰爭屆滿周年之際，國外學者則分析，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普丁之間存在一大差異，普丁性格衝動，但習近平相較之下務實謹慎，不愛冒險，因此短時間內不會攻台。

《半島電視台》23日刊出「俄羅斯在烏克蘭的困境對台灣是利是害？」一文報導，習普在去年俄烏開戰前幾周公開重申「友誼無上限」，時間點令許多觀察人士猜測，習近平恐怕當時就知道普丁即將出兵，也擔心台灣可能成為下個烏克蘭。

如今隨著戰爭周年到來，外界好奇莫斯科的經驗為北京帶來哪些教訓，究竟是突顯倉促捲入衝突的危險，還是讓習近平認為，應該在台灣做好自衛準備前進攻？學者共同的結論是，儘管長期來說仍有風險，但中國不太可能在短時間內攻台。

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）曾透露，情報指出習近平已經指示解放軍，在2027年以前做好侵台準備，雖不代表他已做出最終決定，在2027年或其他時間點發動入侵，仍昭示他對此的重視與野心。但專家多認為，習普在個性上有關鍵差異，可能使習近平避免倉促攻台。

▲ 澤倫斯基出席戰爭周年紀念儀式。（圖／路透）

加州大學聖地牙哥分校全球衝突與合作研究所所長張太銘（Cheung Tai Ming）認為，「普丁行事衝動，因為他的帝國野心，有自己的世界觀。我認為習近平務實得多，他很謹慎。我不認為他會這麼魯莽，且他不喜歡冒險」，侵台十分危險且成功可能性不詳，若全面入侵行動偏離計畫，後果恐怕非常嚴重，認為習近平不會願意現在面臨這種風險。

比利時智庫國際危機組織（International Crisis Group）中國問題研究員Ivy Kwek指出，中國經濟放緩之際，除了既有的制裁以外，一旦侵台恐怕面臨進一步封鎖或制裁，後果恐怕難以承擔，在國際上的聲譽也將嚴重受損。

華府智庫德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）也說明，儘管中國持續採取所謂「灰色地帶戰術」（grey zone tactics），包括不實資訊戰、網路攻擊及在外交和經濟上孤立台灣，但普遍共識認為，北京對跟隨莫斯科腳步持謹慎態度。

萬一真的遭受攻擊，法國智庫蒙田研究所亞洲計畫主任杜懋之（Mathieu Duchatel）認為，全國團結一心和拒降將成為台灣最大優勢。俄國低估烏克蘭民主社會，以為烏國人民軟弱且將民生經濟擺第一，但烏克蘭經驗表明，人民對獨立的驕傲會帶來強大力量。杜懋之認為，中國對台灣也有類似誤解，「我認為他們必須重新考慮，因為烏克蘭戰爭證明民主社會真正的韌性。」