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俄烏1周年！　G7領袖發布共同聲明：加強制裁俄國

▲▼G7領袖會議。（圖／達志影像／美聯社）

▲G7領袖舉行線上會議。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

俄烏戰爭一周年，在今年的輪值主席國日本首相岸田文雄的號召下，24日晚間七大工業國集團（G7）召開線上會議後發表聯合聲明指出，將追加對俄羅斯進行經濟制裁。

日本首相官邸（行政中心）25日凌晨發新聞稿指出，俄羅斯侵略烏克蘭在2月24日屆滿一周年，24日晚間11時（台灣時間10時）舉行G7領袖線上會議，由岸田擔任會議主席，會議約進行了90分鐘。會議一開始由岸田發言，之後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volody myr Zelenskyy）發言，然後G7領袖進行討論，會後發表G7領袖聲明。

聲明指出，將阻止俄羅斯獲得支撐軍事及製造部門的產業機械等物品與技術。鑑於伊朗等提供俄羅斯無人機，G7領袖聲明記載，將要求第三國停止對俄羅斯提供物資上的支援。此外，將提供滿足烏克蘭需求的軍事支援，也將對烏克蘭人民追加提供人道支援。

岸田在會議一開始時表示，俄羅斯對烏克蘭的侵略絕對無法正當化，俄羅斯違反國際法攻擊市民和民間設施的情況仍持續，對於為守護國土而奮戰的烏克蘭人民的勇氣、忍耐與堅強，他由衷表達敬意。

他強調，將透過對俄羅斯的嚴厲制裁及對烏克蘭的大力支援等具體措施，展現G7要讓俄羅斯停止侵略，以及堅持基於法治國際秩序的堅定決心。

他指出，廣泛的國際社會合作相當重要。聯合國大會22日起就烏克蘭局勢召開緊急特別會議，23日會議結束前表決烏克蘭提出要求實現「公正持久」和平的決議案，結果聯合國193個會員國當中141國贊成。這項決議是國際社會大多數國家的心聲，再度表明要求俄羅斯立即、完全、無條件地從烏克蘭撤退。

日本決定對俄羅斯追加制裁，內容包括凍結俄羅斯逾120個個人暨團體的資產、追加逾20個團體的出口禁止、擴大禁止對俄羅斯出口無人機相關物品等、對俄羅斯的金融機關凍結資產。

岸田認為，為了早日讓俄羅斯的侵略停止，防止第3國對俄羅斯進行軍事支援是很重要的，將與相關國家緊密合作因應。

他表示，G7領袖聲明承諾持續對烏克蘭提供人道支援、能源支援，也將持續支援烏克蘭維持經濟、財政的穩定。G7在2023年對烏克蘭的財經支援將增額到390億美元。此外，日本之前公布對烏克蘭實施總額16億美元的人道及財政支援，將追加提供55億美元的支援。

日本將善用日本的強項，進行人道支援、財政支援、能源支援等，關懷烏克蘭人民，提供支援。岸田認為對烏克蘭周邊國家的支援也很重要，決定將對摩爾多瓦（Moldova）提供1億美元的日圓貸款。

有關烏克蘭的重建支援，岸田指出，對於支援烏克蘭重建的平台（Multi-agency Donor Coordination Platform for Ukraine）樂見其成。日本將在地雷對策、電力等基礎建設的整備等生活重建、農業及產業的振興、教育和管理的強化、古蹟保護等領域善用經驗及見解，對烏克蘭的重建做出貢獻。

岸田言及俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）日前揚言退出「新戰略武器裁減條約」（New START）、加強核戰力一事。

岸田說，從實現「無核武的世界」及確保安全保障這兩方面來看，日本對於俄羅斯的這項應對深感憂慮。

他強調，俄羅斯的核武恫嚇是對國際社會和平與安全的嚴重威脅，絕對無法被接受。俄羅斯絕對不能打破77年來核武未使用的紀錄。今年5月在廣島舉行G7領袖峰會時，將針對此事發出強而有力的訊息。

他認為，不僅是G7，國際社會對此事發出明確的訊息也很重要，在20國工業集團（G20）等場合上，G7將更緊密合作。

他也強調對所謂南方世界（Global South）的關懷與支援的重要性。從這個觀點來看，與G20輪值主席國印度進行合作特別重要。

對於這場G7領袖線上會議，岸田做會議總結指出，對於試圖以力量（武力、經濟力）片面改變現狀的作法，不論在世界任何地方都絕不允許，期待5月在廣島舉行G7領袖峰會上，針對國際社會所面臨的課題、包含印度太平洋在內的區域局勢等，進行坦率的討論。

 
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