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俄烏戰爭一周年　美國宣布新一輪對俄制裁

▲▼美國總統拜登在波蘭發表俄羅斯入侵烏克蘭1周年演說。（圖／路透）

▲拜登在波蘭發表俄羅斯入侵烏克蘭1周年演說。（圖／路透）

文／中央社

在俄羅斯入侵烏克蘭滿一周年之際，美國政府今天宣布最新一輪對俄羅斯的制裁措施，包括對俄羅斯政府首長、州長，以及在俄羅斯佔領烏克蘭區域的個人與實體實施制裁，並對多項產品加徵關稅。

去年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後，美國一直是最挺烏克蘭的國家之一，在俄烏戰爭一周年之際，美國總統拜登（Joe Biden）也與七大工業國集團（G7）領袖召開視訊會議並發表聲明力挺烏克蘭。

美國行政部門今天宣布新一輪對俄羅斯的制裁措施。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）透過聲明指出，華府本週與G7共同宣布的經濟制裁、出口管制與關稅等制裁措施，表明美國將持續與盟友和合作夥伴增強對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的壓力，讓他更難推進這場殘酷的戰爭，並繼續削弱俄羅斯經濟。

美國國務院今天將60多個涉及俄烏戰爭的個人與實體列入制裁名單，其中包括俄羅斯政府部長、州長、高階官員，以及在俄羅斯佔領的烏克蘭區域協助盜取糧食並代表俄羅斯治理的6名人士與3個實體。今天的制裁還包括俄羅斯科技領域、核武領域的個人與實體。

聲明指出，為了增加俄羅斯戰爭成本，拜登宣布對俄羅斯各類商品加徵關稅，大部分金屬與金屬產品關稅提高到70%，其他俄羅斯產品關稅提高至35%，主要針對為克里姆林宮創造收入的俄羅斯產品，並減少美國對俄羅斯的依賴。

美國財政部也發出聲明，對俄羅斯和支持俄羅斯的22個個人與83個實體實施制裁，對象涉及俄羅斯金屬與採礦業、金融機構、軍工產業鏈與協助俄羅斯規避制裁的個人與實體。

聲明指出，連同國務院、商務部、美國貿易代表署（USTR）與G7盟友和合作夥伴所採取的額外措施，進一步將俄羅斯孤立於國際經濟之外，阻止俄羅斯獲得資金、材料、技術與支持。

除了宣布對俄羅斯新一輪制裁，美國國務院今天也宣布，將向烏克蘭再提供100億美元援助，用以支持烏克蘭政府與人民。

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