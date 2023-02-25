122公斤學生「飛身衝撞」女老師再重拳21連擊　只因Switch被沒收

High School Student eliminates his female teacher and Ground and Pounds her unconscious body after she took away his Nintendo Switch... pic.twitter.com/QbjpxZS3xP — Fight Haven (@FightHaven) February 24, 2023

記者林彥臣／綜合報導

美國佛羅里達州馬坦薩斯高中（Matanzas high school）發生一起學生攻擊女老師事件。學生攻擊老師的起因，只因為在上課玩任天堂Switch被老師沒收，因此心生不滿，就在校內把老師揍到昏迷不醒。

▲體重122公斤讀學生飛身衝撞女老師。（圖／翻攝自推特／@FightHaven）



根據監視器影像顯示，人高馬大17歲的男學生，從鏡頭外狂奔出來，使出一記飛身衝撞，讓瘦弱的女老師先是飛在半空中再應聲倒地。

男學生並沒有因此氣消，先是對倒在地上的女老師狠踹2腳，再接著對老師連續重擊至少21拳，這時旁人才趕緊出來阻止。可是女老師遭到施暴的過程中，一動也不動，疑似已經昏迷。

▲學生對倒在地上的女老師重拳21連擊。（圖／翻攝自推特／@FightHaven）



美國媒體報導指出，施暴的學生身高198公分（6呎6吋）體重122公斤（270磅）。女老師被送往當地醫院接受治療，但她的傷勢並未立即公佈。

學生最初被關押在囚犯拘留所，隨後被移交給少年司法部門。