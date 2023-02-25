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永和酒醉女「扯髮出3拳」打男運將：服務業嗆三小　他被打到道歉

記者戴上容、鄒鎮宇／新北報導

「請問服務業怎麼了嗎？」一名47歲張姓計程車司機表示，他8日凌晨載了兩名酒醉女子，由於對方不斷聊天、未告知詳細下車地址，卻在過頭後開始嗆聲。他出言警告全程都有行車紀錄器拍攝後，38歲彭姓女子仍抓他的頭髮、出拳3次攻擊。

張姓運將在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，他8日凌晨1時45分接到酒醉乘車預約叫車從三重到永和，但彭姓女乘客中途臨時更改下車地址，僅說「左轉一直走」卻未說準確的下車位置，轉頭就開始跟友人聊天，直到過頭才口氣不好地嗆他，「沒看到我們在聊天嗎？你不會問嗎？」

▲▼永和酒醉女「扯髮出拳」打男運將：你服務業嗆三小。（圖／記者戴上容翻攝）

▲張姓運將跟彭女在車上發生爭執，隨後靠邊停車。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼永和酒醉女「扯髮出拳」打男運將：你服務業嗆三小。（圖／翻攝爆料公社二社）

▲彭女下車後又上車。（圖／翻攝爆料公社二社）

根據原PO的行車紀錄器畫面顯示，彭女嗆聲完後，張男起初笑笑地說，「剛剛左轉一直走，妳就不爽了」、「妳給我地址，妳就可以慢慢聊了」，彭女則說「我確實蠻不爽的」、「你現在是很不爽嗎？」。

張男見狀立刻說「可以！妳可以報警，我們可以結束行程」，彭女則說，「你在可殺小？可殺小？結束行程啊，靠邊停」，接著跟朋友下車未給錢，讓張男大喊「妳沒付錢耶！現金啊！」

彭女聽到後再次坐到汽車後座，「我為什麼要付錢？你叫我下車的耶，那我上車啊，現在是誰叫我下車的，叫警察！我絕對不會錯過任何一個可以吵架的機會」，並看著張男報警後，直接打開汽車副駕的車門要求張男下車，「我絕對不會給你錢的」。

張男表示，行車紀錄器都錄到彭女罵髒話了。彭女則說，「罵髒話是我的習慣」，張男也不滿地說「不打你是我的習慣」，彭女聽到後直接嗆「我也很想打你啦！我也很想打你啦！」張男馬上指著自己的臉說，「打看看啦！快點啦！跟妳講，就一拳20萬。」

▲▼永和酒醉女「扯髮出拳」打男運將：你服務業嗆三小。（圖／翻攝爆料公社二社）

▲▼張男表示，彭女打他一拳要賠20萬元。（圖／翻攝爆料公社二社）

▲▼永和酒醉女「扯髮出拳」打男運將：你服務業嗆三小。（圖／翻攝爆料公社二社）

沒想到，張男語音剛落，彭女上半身直接鑽進車內連出3拳，並抓著張男的頭髮，要求張男道歉「你嗆殺小，你服務業你嗆殺小」，並持續出手攻擊。

張男則說，「我服務業？妳不付錢、妳坐霸王車，什麼叫服務業，不用講啦法院見」，「妳不要再給我動手了！我沒有要動手，妳不要動手了」，「好了好了，對不起好不好，不要再動手可不可以，妳可以好好坐著或下車嗎？」彭女的朋友則在一旁不斷地說「好了拉」。

▲▼永和酒醉女「扯髮出拳」打男運將：你服務業嗆三小。（圖／翻攝爆料公社二社）

▲▼彭女打完人後，要求張姓運將道歉。（圖／翻攝爆料公社二社）

▲▼永和酒醉女「扯髮出拳」打男運將：你服務業嗆三小。（圖／翻攝爆料公社二社）

張男表示，他當下真的很想還手，但無奈對方是女性，他擔心出手後女生會重傷，還手也會影響到計程車的形象，「下車去後行李箱放包包順便檢查傷勢，乘客還跑過來找麻煩，一路追著我打，警察終於來了，乘客在員警面前還一直喝斥，表示自己從事影視工作啦！當教授的啦！包包錢很多就是不付錢，嗆我做什麼服務業…請問服務業怎麼了嗎？我不偷不搶，憑自己勞力賺錢，還要乖乖坐著讓妳罵，讓妳打好玩的嗎？」

對此，警方表示，8日凌晨1時許獲報後立即派員前往，彭女於重陽路三段搭乘張男的計程車，本要前往和民有街，但中途變更路線，張男詢問確切地址後因溝通發生糾紛、口角，導致張男臉部外傷，雙方均表示提出傷害告訴。

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