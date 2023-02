▲中國外交部發言人汪文斌(圖/CFP)



記者林彥臣/綜合報導

美國媒體人指白宮有「毀滅台灣計畫」(plan for the destruction of Taiwan),儘管消息其實來自俄羅斯官媒「今日俄羅斯」(Rossíya Segódnya)旗下的「俄羅斯衛星通訊社」(Radio Sputnik),真實性備受質疑。但中國外交部被問到相關問題時,還是回應表示,「我也很想知道,什麼叫做摧毀台灣的計劃」。

發言人汪文斌24日在例行記者會上表示,「我也很想知道什麼叫做摧毀台灣的計劃,美方應該做出明明白白的解釋。」

汪文斌說,「台灣是中國的台灣,我們將堅定不移捍衛國家主權和領土完整。」