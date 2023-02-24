澤倫斯基出席戰爭周年紀念儀式！　瓦格納：攻佔巴赫姆特近郊村落

▲ 澤倫斯基出席戰爭周年紀念儀式。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏戰爭今（24）日屆滿一周年，烏克蘭總統澤倫斯基出席紀念戰歿者的儀式，也向奮力抗戰的士兵信心喊話。各界預期俄軍將選在此時發動大規模攻勢，傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）更聲稱攻佔戰略重鎮巴赫姆特附近村落，烏克蘭對此並未證實。

綜合CNN、《衛報》等外媒，基輔24日舉行紀念戰歿者及犧牲者的儀式，澤倫斯基親自出席，在聖索菲亞大教堂（St Sophia Cathedral）外向軍官及罹難者家屬頒發勳章，也向軍隊喊話，「烏克蘭的存亡就看你們了。你們決定我們所有人是否存在，烏克蘭是否存在。」

他稍早也在推特發文表示，「2月24日，數百萬人做出選擇。不是白旗，而是藍黃相間的旗幟；不是逃避，而是面對、反抗與戰鬥。過去一年充滿痛苦、悲傷、信念與團結，而今年我們依舊不屈不撓。我們知道，今年將是我們勝利的一年。」

兩軍目前持續在烏東激戰，瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）24日在Telegram上發文聲稱，已經完全攻佔位於巴赫姆特西北郊區的村落別爾希夫卡（Berkhivka），目前未獲獨立證實。

巴赫姆特西北郊血戰已持續數月，烏國及西方官員都推估，俄軍會在24日前後發動新一波攻勢，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）也宣布，烏軍正制定反攻計畫。

列茲尼科夫鼓勵烏克蘭武裝部隊，「一年前，我們很難取得真正的武器，但今天，文明國家都看見了，你們是歐洲在東方的盾牌」，「我們將會反攻，正在努力做好準備，確保安全」。