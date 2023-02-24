結婚典禮當天！廁所發現婆婆正在「幫新郎哺乳」　新娘目睹崩潰

▲新娘在婚禮當天發現新郎驚人秘密。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

婚禮策畫師米契爾(Georgie Mitchell)近來在Podcast節目中分享，工作時曾聽過的離奇婚禮故事，她的一名美容師朋友陪同新娘去廁所補妝時，竟然目睹未來婆婆正在幫新郎哺乳的驚人畫面，故事分享後瞬間爆紅，獲得76多萬人次點閱。

米契爾在節目中向共同主持人史密斯(Beth Smith)表示，她有一名叫做珍妮(Jenny)的朋友在某場婚禮擔任美容師時，陪著新娘一起進入廁所時目睹驚人事件，「新娘在婚禮開始前急著去上廁所，結果她在廁所中看到足以讓她直接悔婚的一幕」。

▲女主持人在節目中分享怪異故事。（圖／翻攝自YouTube／The Unfiltered Bride）

史密斯好奇新郎到底做了什麼傷天害理的事情，才會讓新娘震撼到想悔婚，米契爾告訴她，「新郎正在喝媽媽的母奶」，嚇得她驚嚇表示，「什麼！為什麼他媽媽這個年紀還會有母乳」。

米契爾猜測，可能新郎的媽媽多年都沒讓兒子斷奶，才會發生這麼神奇的現象，後來便開始和史密斯討論，「如果你是新娘，碰到這種事情還能繼續完成婚禮嗎」。

誇張故事分享在TikTok後立即爆紅，許多網友留言，「這才是真正的媽寶」、「我原本以為可能新郎在廁所突然死掉了，結果比我猜的還要誇張」、「要我是新娘的話一定會取消婚禮」。影片爆紅後，目前米契爾已將TikTok影片下架，不過影片內容仍放置在YouTube頻道中。