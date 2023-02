182人客機「液壓系統故障」緊急迫降！　印度機場宣布緊急狀態

▲ 印度快運航空IX 385航班因故障緊急迫降,圖非當事飛機。(圖/翻攝自Facebook/Air India Express)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度快運航空(Air India Express)一架載有182人的客機疑似因起飛時撞上跑道,飛行中液壓系統發生故障,緊急迫降於特里凡得琅國際機場(Trivandrum International Airport),使機場一度宣布進入緊急狀態,目前已經解除,所幸未傳出傷亡。

#WATCH | Dammam bound Air India Express flight from Calicut diverted to Thiruvananthapuram due to technical reasons lands safely at the airport. A full emergency was declared at the Thiruvananthapuram airport for the landing of this flight pic.twitter.com/22EunuU0n5