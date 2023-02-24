俄烏戰爭引發台灣獲國際高度關注　分析家：中國淪為「最大輸家」

▲烏軍駕駛坦克出現在烏克蘭前線城鎮布格列達爾。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄烏戰爭24日屆滿一周年，先前有不少觀察人士認為，俄烏戰爭對於中國是有利的，因為中國一方面可加深俄國對中國的依賴，低價購買石油與天然氣。然而如今，多數分析專家指出，其實中國才是俄烏戰爭的輸家，因為中國不僅得面臨強大同盟俄國式微，美國與西方加強對台灣的關注，讓中國在亞洲處境變得更難堪。

根據《美國之音》（VOA），雖然俄國在戰爭中力量被削弱後，更進一步依賴中國，使得中國藉由西方社會制裁俄國的機會，從俄國購買大量石油、天然氣而獲利，儼然成為大贏家，但美國普林斯頓大學中俄問題學者羅茲曼（Gilbert Rozman）卻認為，俄軍的侵略行動反而迫使中國面臨更加複雜的戰略環境。

羅茲曼表示，其實中國期望的是軍事強大的俄羅斯，無論在西方、東方都有影響力，成為中美俄戰略三角的一部份，但如今的情況卻恰好相反，俄羅斯在三角關係中變得更脆弱，甚至只能賴中國，「從中國的角度來看，這並非一件好事。」

全球最大的政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）全球宏觀地緣政治高級分析師韋恩（Ali Wyne）同樣表達出相似觀點，「由於對俄國的侵略反映不溫不火，中國戰略前景面臨惡化。美國深化其在歐洲、亞洲的核心聯盟與夥伴關係，至於中國強大的民主鄰國則增加國防預算，且更公開地談論，『明天的台灣絕不能淪為昨天的烏克蘭』。」

▲俄羅斯總統普丁與王毅會晤。（圖／路透）

美國智庫史汀生中心資深研究員、前美國國務院政策規劃辦公室官員曼寧（Robert Manning）也認為，中國從俄烏戰爭中失去的比得到的更多，「中國一向聲稱尊重主權（完整）、不干涉（內政）的基本外交政策原則，然而這項原則卻因普丁的入侵行動而被破壞，因為這讓中國在這方面看起來更虛偽。其次，戰爭對全球經濟造成重大傷害......」

曼寧也點出，由於俄烏戰爭時中國選擇支持俄國，導致其失去了歐洲人的信任，在俄烏戰爭爆發前，中國本來有機會讓歐洲主要國家在不斷升級的美中競爭中，對美國保持警惕，不過由於中俄關係，使得歐洲認為中國是俄國的同盟。

另外，原本外界預估俄烏戰爭的爆發恐怕將分散美國的注意力，導致美國無法專注應付與中國在印太地區的競爭；不過一年時間過去，美國的精力飛彈沒有分散，在給予烏克蘭大量軍事援助後，美國還利用俄烏戰爭與中俄關係，成功強化了與亞洲、歐洲關鍵盟友的合作。

至於俄國侵略烏克蘭也給中國帶來巨大代價，那就是換取國際社會對於台灣的高度關注。克萊蒙特•麥肯納學院（Claremont McKenna College）教授裴敏欣曾在《彭博社》撰文，「俄烏戰爭爆發前，很少人認為中國可能對台灣無端發動攻擊，但是普丁的入侵行徑引發外界擔憂，同樣的災難恐怕將降臨在台灣。」