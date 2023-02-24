老婦「強抓手臂」逼讓博愛座！自閉女整路暈車想吐　無助淚崩

▲博愛座旨在體貼有需要的人。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者吳美依／綜合報導

英國一名自閉症患者很容易暈車，因此搭公車都挑選前排座位，未料這天竟被一名老太太公然抓住手臂、強硬趕出博愛座。她因為不想成為眾人焦點而起身換座，卻導致一整路都感覺噁心想吐，也對稍早的尷尬場面害怕又憤怒，最後忍不住落淚。

原PO在網路論壇Reddit自閉症病友版發文，抒發難受情緒，「我今天去搭公車，才剛坐下就被一位老太太抓住手臂（用力到會痛）」，儘管車上幾乎是空的，對方卻堅持要坐那個博愛座，甚至站在原地擋住通道，讓後方乘客無法順利上車，給人帶來莫大壓力。

原PO寫道，「我真的很討厭被觸碰，而這位老太太不僅把手放在我身上，還把我置於如此不自在的處境」，但她實在不想引發關注，也不希望因為沒有讓座而激怒眾人，於是同意換到後排。結果正如一開始擔心的那樣，「最後我整趟路程都坐在後面暈車，而且又害怕又生氣。」

▲台灣也不時發生博愛座爭議。（示意圖／記者林敬旻攝）



原PO坦言當下真的感覺非常無助，「不論什麼原因，我都不希望任何人碰我。我現在還在流淚，真的需要一點支持。」她的貼文獲得網友一面倒力挺，也在大家的建議下，向公車公司提出正式投訴。

不少網友認為，老太太的行為已經構成攻擊或霸凌，希望原PO好好照顧自己，「妳完全有理由生氣」、「這種情況下應該要報警」、「任何人都不該有攻擊性地觸碰任何人。我很遺憾發生這種事」。但也有人建議，下次應該勇敢說出自己的需求。