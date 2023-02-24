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俄59歲石油巨頭離奇死亡　遺體無暴力痕跡！前蘇聯間諜驚人背景曝

▲▼ 俄羅斯總統普丁2022年12月31日發表新年演說。（圖／路透）

▲與俄羅斯總統普丁身邊親信關係密切的一名前蘇聯KGB間諜近日神秘死亡。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯59歲石油巨頭羅夫內科（Viatcheslav Rovneiko）在冷戰時期曾是蘇聯情報機構「國家安全委員會」（KGB）間諜，近日在莫斯科一處嚴密管制出入的社區家中神秘死亡，據報導，他死亡時間是在深夜，且遺體上沒有暴力痕跡。羅夫內科曾與普丁親信、現任俄羅斯對外情報局（SVR）局長在KGB共事，人脈廣闊。

根據《鏡報》報導，羅夫內科是一名神秘的前蘇聯KGB間諜與俄羅斯石油富豪，過去曾在比利時與現任SVR局長納雷什金（Sergei Naryshkin）共事，他也和俄羅斯億萬富翁、普丁身邊最忠誠寡頭之一的季姆琴科（Gennady Timchenko）關係密切。過去和他一起創辦能源公司的商業夥伴迪亞琴科（Leonid Dyachenko）當時的妻子是俄羅斯首任總統葉爾欽之女，足見羅夫內科人脈廣闊。

然而，羅夫內科最近卻傳出死訊。《鏡報》23日引述俄國當地媒體報導，他深夜在一處嚴密管控的社區自宅中失去意識，醫療人員未能救回他的性命，死亡細節暫未曝光，但報導指出，「在他的屍體上沒有發現暴力死亡的跡象」。

報導補充，羅夫內科畢業於俄國著名的莫斯科國立國際關係學院（MGIMO），是專門培訓間諜與外交官的教育機構，妻子伊琳娜（Irina）也畢業於此，兩人的兒子尼古拉（Nikolay）現年40歲在倫敦就讀大學畢業後留在當地從事投資。俄羅斯商業數據庫中並未登錄羅夫內科的照片，作風相當神秘。

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