聯合國大會要求俄羅斯撤軍　「7國反對、32國棄權」完整名單公開

▲ 聯合國大會投票結果。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合報導

俄烏戰爭屆滿周年之際,聯合國大會23日進行表決,以壓倒性的141票通過要求俄軍立即且無條件撤出烏克蘭,但仍有7國反對及中印在內等32國棄權,聯合國也在會後公開各國投票情形。

