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聯合國大會要求俄羅斯撤軍　「7國反對、32國棄權」完整名單公開

▲▼ 聯合國大會投票結果。（圖／翻攝自推特）

▲ 聯合國大會投票結果。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合報導

俄烏戰爭屆滿周年之際，聯合國大會23日進行表決，以壓倒性的141票通過要求俄軍立即且無條件撤出烏克蘭，但仍有7國反對及中印在內等32國棄權，聯合國也在會後公開各國投票情形。

UN News官方推特帳號24日以一張圖公開投票結果顯示，193個聯合國會員國中，共有141國支持這項決議，但仍有7國投下反對票，包括白俄羅斯、北韓、厄利垂亞、馬利、尼加拉瓜、俄羅斯及敘利亞。

棄權的國家則有阿爾及利亞、安哥拉、亞美尼亞、孟加拉、玻利維亞、蒲隆地、中非共和國、中國、剛果、古巴、薩爾瓦多、衣索比亞、加彭、幾內亞、印度、伊朗、哈薩克、吉爾吉斯、寮國、蒙古、莫三比克、納米比亞、巴基斯坦、南非、斯里蘭卡、蘇丹、塔吉克、多哥、烏干達、烏茲別克、越南及辛巴威，共32國。

根據《法新社》，這項決議重申支持烏克蘭主權及領土完整，駁斥俄國宣稱擁有其所佔領的烏國領土，同時要求俄軍立刻且無條件地完全撤出國際承認的烏國邊界以內領土，呼籲停止敵對行動，但不具約束力。烏克蘭在表決前2天曾呼籲國際社會，「在善惡之間」做出選擇。

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