　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

3歲癌童臨終！醫護門外嘻笑「自封死神」　英國媽媽怒炸：太噁心

▲▼兒童,小孩,住院。（圖／CFP）

▲倫敦一間兒童醫院爆出醫護失言醜聞。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

英國3歲男童拉菲（Raffy Holiday）罹癌且飽受病魔摧殘，身體日益虛弱。他的父母忍痛放棄積極治療，等待臨終團隊抵達時，卻無意間聽到醫護在病房外大開玩笑，不但自封「死神」，還戲謔地形容患者「沒希望了」。男童母親震驚又憤怒，「你們剛才說的話太噁心、太邪惡了！」

位於倫敦的大奧蒙德街醫院（Great Ormond Street Hospital）是一間兒童醫院，因此許多裝飾都有動物元素，包括病房名稱及負責的醫護人員。

根據男童母親伊摩琴（Imogen）說法，臨終團隊的護士提問「我們的標誌會是什麼？」實習醫師竟回答「安寧小組，死神。」護士接著提議模仿死神穿帽T進入病房，實習醫生卻又改變主意，「不，（我們的標誌）必須是鳥。烏鴉怎麼樣？不不不，還是鴿子，希望的象徵」，接著又把手抬到空中，做出暫停的手勢，「抱歉，沒有希望了。」

▲▼兒童,小孩,住院。（圖／CFP）

▲3歲的拉菲年紀小小便飽受病魔摧殘。（示意圖／CFP）

伊摩琴回憶，「他們全都爆出笑聲，好像在他們的職業及孩童的死亡之中找到某種樂趣。這是如此可惡的行為，孩子們正在死去！我絕對打從內心反感。我很難用文字說明…當你需要同情、同理、愛和支持的時候，卻目睹了這個。」

伊默琴表示，上周拉菲的狀態已經非常糟糕，不僅看起來毫無生氣，甚至無法吞嚥口水，於是和主治醫師討論後，決定不再積極治療，「這很殘忍…他的雙眼空洞，光是看著他的模樣都是一種折磨。他經歷太多了。」如今想起醫護輕慢的態度，更是心痛。

大奧蒙德街醫院表示，他們一獲通知就立刻發起內部調查，並且非常嚴肅看待此事。發言人說，「我們希望員工在任何時候都是善良且有同情心的，減輕而非增加家屬的負擔。我們對於給這個家庭帶來的痛苦感到非常抱歉。」

 
ET快訊
快訊／港28歲名媛被殺「屍體遭肢解」　冰櫃找到頭顱殘肢
美國「毀台計畫」傳言　中國外交部回應
歌唱比賽爆紅歌手　才17歲跳級考上醫學院
吸金30億　國安會高官兒「瑪莎拉蒂+愛快」348萬賣出
快訊／北部空域「不明氣球」現蹤　空軍司令部回應了
身體不規則流血　6歲妹一查罹「子宮頸癌」
抽中賺2.7萬！　長榮航太這天公開申購

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國外交部回應美國「毀台計畫」傳言：我也很想知道　應做出解釋

俄烏戰爭引發台灣獲國際高度關注　分析家：中國淪為「最大輸家」

2月大女嬰和5歲兄同床睡　疑被壓住窒息慘死！媽起床悲見冰冷遺體

一架班機竟有33名俄國孕婦！　俄烏戰爭掀「出國生育潮」

澤倫斯基出席戰爭周年紀念儀式！　瓦格納：攻佔巴赫姆特近郊村落

俄59歲石油巨頭離奇死亡　遺體無暴力痕跡！前蘇聯間諜驚人背景曝

3歲癌童臨終！醫護門外嘻笑「自封死神」　英國媽媽怒炸：太噁心

15歲少年2度亂倫性侵！14歲親妹懷孕誕下男嬰　媽媽還幫接生

一張辦公桌2個人用！Google推新「共享政策」　同事間要錯開上班

美國億萬金融富豪突逝世　享壽78歲！傳紐約辦公室中輕生

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

李佳穎駁離婚傳言「有心人士亂講話」　熱戀小9歲男友「同一天生日」：好奇妙

男喝ㄎㄧㄤ搖晃進超商買泡麵　掏大把零錢結帳請店員幫數XD

被韓星探相中！陳冠叡飛韓國追夢　親姊心疼曝：曾因內定遭淘汰

小豎琴海豹雪地中張望　無辜大眼可愛度破表！

跟暗戀男同學是鄰居！　萌妹狂求媽帶她去拜年

中國外交部回應美國「毀台計畫」傳言：我也很想知道　應做出解釋

俄烏戰爭引發台灣獲國際高度關注　分析家：中國淪為「最大輸家」

2月大女嬰和5歲兄同床睡　疑被壓住窒息慘死！媽起床悲見冰冷遺體

一架班機竟有33名俄國孕婦！　俄烏戰爭掀「出國生育潮」

澤倫斯基出席戰爭周年紀念儀式！　瓦格納：攻佔巴赫姆特近郊村落

俄59歲石油巨頭離奇死亡　遺體無暴力痕跡！前蘇聯間諜驚人背景曝

3歲癌童臨終！醫護門外嘻笑「自封死神」　英國媽媽怒炸：太噁心

15歲少年2度亂倫性侵！14歲親妹懷孕誕下男嬰　媽媽還幫接生

一張辦公桌2個人用！Google推新「共享政策」　同事間要錯開上班

美國億萬金融富豪突逝世　享壽78歲！傳紐約辦公室中輕生

北北基桃籲全額補助　王國材拍板1前提「通勤月票建置費中央全補」

快訊／香港28歲名媛被殺「屍體遭肢解」　冰櫃找到頭顱殘肢

咳嗽喉嚨痛？感冒「吃8種食物」好得快　最佳蛋白質是它

補偏鄉醫療資源不足　醫福會打氣：雙和醫院支援部東為主力

台東縣逾500個飲用水加水點　歡迎自備環保杯遊台東

樂意又是你！《封印者 CLOSERS》四月停運改原廠NADDIC接手

免費沒了！長者、幼兒快篩領取2月28日截止　3／1起只剩實名制用買的

中國外交部回應美國「毀台計畫」傳言：我也很想知道　應做出解釋

黃旼炫《BOYS PLANET》熱跳WANNAONE名曲　網狂喊：我要投給他！

徐懷鈺罕見脫了！　44歲驚人狀態曝光...網驚嘆：太凍齡　

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

國際熱門新聞

壽司郎又被鬧！少年「拿酒精狂噴壽司」影片曝

陰屍路上演　鎮靜劑讓人潰爛截肢

Netflix證實「調降月費」　最多便宜一半

烏俄「千年愛恨糾葛」一次看

要求俄羅斯撤軍　7國反對、32國棄權名單曝

13歲男慘成性奴　強迫吃威而鋼讓IS女懷孕

去你×的俄國軍艦！一文看「蛇島傳奇之戰」

恐怖瞬間　她遛狗遭巨鱷拖下水咬死

國際軍援近500億美元　烏克蘭這戰逆轉勝

美億萬金融富豪逝世　享壽78歲

婚禮當天　新娘目睹「新郎被哺乳畫面」崩潰

台海兵推「美日台慘勝」共軍2因素敗仗

研究：喝可樂會讓「睪丸變大顆」

古埃及城「一夜消失」奇案！　千年後竟出現海底

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

狠愛演拆夥真相！牛排3年後終於解答：我也沒辦法

韓女團遇死亡車禍！她右臉全碎

吳宗憲錄大陸節目重摔！躺地「鐵條插出」畫面曝

徐若瑄表妹夫逝享年35歲！　留下妻子與1歲兒

Joeman聯名飯糰打折沒人買！全場曝1缺點

女星交往3月閃婚「節目熱吻放閃」　6年後離婚了

中天主播王又正被爆太傲嬌「團隊全走人」

快訊／入夜急降雨！「2縣市」發布大雨特報

小六童「全身冒紅斑」！轉診大醫院：已癌症晚期

他見路邊長出一串珍珠　千人認證吃過

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

獨／哆奇員工全離職苦主虧大了

手刀搶票！長榮航空228連假丟震撼彈　多航線機票超狂「6千有找」

更強冷氣團11°C冰台　變天雨10天

洗腎男自拔管路！大出血亡　護理師沒注意到GG了

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面