3歲癌童臨終！醫護門外嘻笑「自封死神」　英國媽媽怒炸：太噁心

▲倫敦一間兒童醫院爆出醫護失言醜聞。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國3歲男童拉菲（Raffy Holiday）罹癌且飽受病魔摧殘，身體日益虛弱。他的父母忍痛放棄積極治療，等待臨終團隊抵達時，卻無意間聽到醫護在病房外大開玩笑，不但自封「死神」，還戲謔地形容患者「沒希望了」。男童母親震驚又憤怒，「你們剛才說的話太噁心、太邪惡了！」

位於倫敦的大奧蒙德街醫院（Great Ormond Street Hospital）是一間兒童醫院，因此許多裝飾都有動物元素，包括病房名稱及負責的醫護人員。

根據男童母親伊摩琴（Imogen）說法，臨終團隊的護士提問「我們的標誌會是什麼？」實習醫師竟回答「安寧小組，死神。」護士接著提議模仿死神穿帽T進入病房，實習醫生卻又改變主意，「不，（我們的標誌）必須是鳥。烏鴉怎麼樣？不不不，還是鴿子，希望的象徵」，接著又把手抬到空中，做出暫停的手勢，「抱歉，沒有希望了。」

▲3歲的拉菲年紀小小便飽受病魔摧殘。（示意圖／CFP）



伊摩琴回憶，「他們全都爆出笑聲，好像在他們的職業及孩童的死亡之中找到某種樂趣。這是如此可惡的行為，孩子們正在死去！我絕對打從內心反感。我很難用文字說明…當你需要同情、同理、愛和支持的時候，卻目睹了這個。」

伊默琴表示，上周拉菲的狀態已經非常糟糕，不僅看起來毫無生氣，甚至無法吞嚥口水，於是和主治醫師討論後，決定不再積極治療，「這很殘忍…他的雙眼空洞，光是看著他的模樣都是一種折磨。他經歷太多了。」如今想起醫護輕慢的態度，更是心痛。

大奧蒙德街醫院表示，他們一獲通知就立刻發起內部調查，並且非常嚴肅看待此事。發言人說，「我們希望員工在任何時候都是善良且有同情心的，減輕而非增加家屬的負擔。我們對於給這個家庭帶來的痛苦感到非常抱歉。」