「草食男」普遍化？　調查：6成年輕男性不婚、無女友、沒性生活

▲ 有研究指出「年輕男性『六成不婚、無女友、沒性生活』」，尤其是20多歲的年輕男子更為明顯。（示意圖／PhotoAC）

圖文／鏡週刊

現在的年輕男性怎麼了？根據皮尤研究中心（Pew Research Center）22日公布的調查顯示，約六成美國年輕男性不婚、無女友、沒性生活、感到孤寂，人數幾乎是同齡層女性的兩倍；心理學教授魏伊（Niobe Way）說，這是「人際關係一大危機。」

《國會山莊報》（The Hill）報導指出，最嚴重的情況是社會孤立導致悲劇發生，年輕男性自殺率比年輕女性高四倍，大型槍擊事件也越來越多是由這群人造成，研究人員認為這跟他們強烈的孤獨感有關。

特別是20多歲的男性，是美國年輕一代結婚率下降、性生活不活躍、不善於社交的「危機先鋒」。紐約大學的「提升共通人性」計畫主持人魏伊：「這意味著人們正在脫離彼此的關係，而且情況越來越糟。」

這種社會變革始於艾森豪時代，現在60%的大學畢業生是女性；男性的收入雖然仍高於女性，但年輕男女之間的收入差距已經縮小到每周43元。

心理學家馬托斯（Greg Matos）表示，現在女性不需要有穩定的伴侶關係，也不需要結婚，寧願和朋友出去吃飯，也不願意和恐怖的男友在一起。

根據皮尤研究中心的數據，2022年約有30%的美國成年人沒有結婚或沒有長期交往的男女朋友，63%的年輕男性是單身，女性則只有34%。

因此，年輕男女的性生活比率已經降到30年來的最低點；在2019年，有30%的年輕男性說已經一整年沒有性生活，女性的比率則是20%。

只有一半的單身男性正在尋找對象，而且無論是態度積極還是「隨便交往」，這比率還在繼續下降。雷德蘭大學（University of Redlands）表示，「新冠疫情也是男性社交不熱衷的原因之一」。

單身男性遠比單身女性多，女性和誰交往？有些乾脆和同性交往：Z世代（1990年代中到2010年代初出生者）多達五分之一是非異性戀的酷兒族（queer），研究發現，雙性戀女性占了大部分；而異性戀的女性擇偶條件也越來越嚴格。阿克榮大學退休心理學教授萊文特（Ronald Levant）說，女性不想只為了定下來，和教育程度和收入不如自己的男人結婚。

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