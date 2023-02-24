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金正恩寶貝女兒6度亮相！與北韓「低生育率」有關：宣導家庭價值觀

▲▼金正恩的二女兒金主愛8日出席夜間閱兵式時與爸爸互動親密。（圖／路透）

▲金正恩的二女兒金主愛已經在鏡頭前亮相過6次。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩的寶貝女兒自從去年11月首度亮相後，至今為止一共有6次在鏡頭前亮相的機會，由於大部分皆為視察飛彈試射、視察軍火庫、出席閱兵儀式等行程，因此外界推斷她被視為接班人的機率相當高。不過，南韓一名專家卻以社會學論點解釋，認為她的出現恐怕與北韓的低生育率有關。

根據《自由亞洲電台》（RFA），南韓統一醫療研究中心主任安景洙（안경수）接受專訪，談論新冠疫情下的北韓邊境貿易現況，他首先提到北韓開放國境只是時間問題，表示戶外雖然依舊大部分的人都戴上口罩，但在室內已經不太會遵守維持社交距離，接著他話鋒一轉，提到北韓最近受外界矚目的話題人物，金正恩的二女兒金主愛。

▲▼金正恩,金主愛。（圖／朝中社）

▲金正恩帶著寶貝女兒金主愛出席觀賞體育競賽。（圖／朝中社）

首先他提到，金主愛17日光明星節（金正日冥誕）出席為內閣與國防省官員主辦的體育競賽，這是她第6次在鏡頭前亮相。安景洙談到，北韓官媒從最一開始以「親愛的子弟」，接著以「尊貴的子弟」、「尊敬的子弟」稱呼金主愛；然而「子弟」（자제분，尊稱對方子女）這個單字一般而言不會使用在接班人上。

安景洙表示，「金日成擔任北韓領導人時，他的子女們不是很多嗎？我發現，一般在稱呼這些人（指金日成的子女們）時才會使用『子弟』一詞，因此難以將這個詞和接班人的概念等同視之。也就是說，當用『子弟』這個詞的時候，多半是用來稱呼家人，呈現出『女兒傻瓜』（意指非常寵愛女兒的父母）的景象，為了強調家庭的重要和珍貴，金主愛才會登場。」

▲▼金正恩的二女兒金主愛8日出席夜間閱兵式時與爸爸互動親密。（圖／路透）

▲金主愛閱兵儀式亮相時，站在父親金正恩、母親李雪主的正中間。（圖／路透）

安景洙分析，「金主愛的亮相，其實和過去接班人亮相時相比非常不一樣。過去，接班人多會默默站在最高領導人後方觀摩，或是和其他幹部與幕僚站在一起；不過金主愛卻總是和爸媽一起登場，呈現出夫婦帶著子女登台的畫面，展現出金主愛身為金氏家族的一員......因此我認為，應該要站在強調家庭與子女的社會文化效果的角度進行分析。」

最後，安景洙點出，其實北韓正面臨低生育率、傳統家庭觀念式微，以及社會邁入以核心家庭（父母與未婚子女同居）為主流等問題，因此身為最高領導人的金正恩才會選擇讓女兒金主愛亮相，對外呈現出和藹的家庭氣氛。

根據南韓統計廳《2022北韓主要統計指標》，北韓2022年的總和生育率為1.793名，雖然與2013年的1.860名相比略為減少，不過還是比南韓的0.874名還要高。

►南韓總和生育率「再創新低」　新生兒數僅剩25萬

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