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柬埔寨11歲女童染禽流感！燒到39°C送院不治　9年來首宗致死病例

▲▼柬埔寨有一名11歲女童近日因感染禽流感而死。（圖／CFP）

▲柬埔寨有一名11歲女童近日因感染禽流感而死。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

柬埔寨衛生官員證實，當地有一名11歲女童感染了H5N1禽流感後死亡，成為該國自2014年以來首宗禽流感致死病例。

據美聯社等外媒報導，這名女童來自柬埔寨東南部的菠蘿勉省（Prey Veng）。她在2月16日發病後，發高燒達攝氏39度，還伴有咳嗽及喉嚨痛，於是被緊急送往首都金邊的一家醫院接受治療，不料卻在入院不久後死亡。

柬埔寨衛生部並未具體說明女童死亡的時間，僅在23日發布聲明指出，當局已到女童住所附近的一個保護區，從野鳥的屍身上提取樣本化驗，同時呼籲居民不要接觸死鳥或病鳥，以免在無意間感染禽流感。

▲▼柬埔寨有一名11歲女童近日因感染禽流感而死。（圖／CFP）

▲柬埔寨村民舉著與H5N1病毒威脅相關的海報。（圖／CFP）

世界衛生組織（WHO）數據顯示，柬埔寨在2003至2014年間，共發生了56宗人類感染H5N1禽流感的病例，其中有37人死亡。柬埔寨衛生部長蒙文興（Mam Bunheng）警告，由於禽流感可能對餵養或收集家禽蛋類、與家禽玩耍，或清理家禽籠子的兒童造成特別高的風險，因此父母應讓孩子遠離家禽或死鳥。

報導稱，禽流感過去只在家禽之間傳播，直到香港的活禽市場在1997年首次發現有遊客染上禽流感後，醫界才認定禽流感病毒也會對人類構成威脅。H5N1禽流感的症狀與其他流感相似，患者在染病後會出現咳嗽、疼痛或發燒等症狀，在嚴重的情況下，患者的病情可能會發展成致命的肺炎。

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關鍵字：

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