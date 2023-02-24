俄控烏將入侵摩爾多瓦！恐發動「假旗行動」嫁禍　摩國政府反駁

▲摩爾多瓦反駁俄羅斯所謂烏克蘭打算入侵親俄分離地區「聶斯特河沿岸」的說法。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯此前聲稱，烏克蘭正計劃展開一場「假旗行動」，並入侵摩爾多瓦的親俄分離地區聶斯特河沿岸（Transdniestria）。不過，摩爾多瓦政府23日反駁了相關說法，同時還呼籲各方應保持冷靜。烏克蘭政府至今尚未對俄國的指控做出任何回應。

綜合路透社等英媒報導，俄羅斯國防部指出，與摩爾多瓦接壤的烏克蘭，正準備對摩爾多瓦俄語地區的俄羅斯軍隊展開挑釁，好在俄羅斯武裝部隊作出回應後，以此為藉口對聶斯特河沿岸發動侵略行動。俄方更聲稱，有情報顯示，基輔政權將透過「假旗行動」來達成入侵的目的。

「假旗行動」是指通過使用其他組織的旗幟、制服等手段，誤導公眾以為該行動由其他組織策動。俄方表示，「這些烏克蘭破壞分子會穿著俄羅斯聯邦武裝部隊軍人的制服，進攻聶斯特河沿岸領土，並嫁禍給俄羅斯，從而取得入侵摩爾多瓦的藉口。」

不過，摩爾多瓦政府23日發布聲明指出，國家當局「無法證實」俄羅斯國防部對烏克蘭的指控，「我們呼籲各方保持冷靜，並從摩爾多瓦共和國官方與可靠消息來源接收訊息。我們的機構已和國外夥伴合作，一旦國家受到威脅，就會及時通知民眾」。