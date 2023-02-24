美「有毒火車」出軌狂燒　周圍近4.5萬隻動物死亡！居民爆身體不適

▲俄亥俄州貨運列車出軌起火事故，空拍照顯示化學儲槽和周邊草地都燒得焦黑。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／編譯

美國俄亥俄州2月3日晚間發生一列載有危險物質的火車嚴重出軌事件，現場燃起大火，火勢直到5日才控制住。不僅如此，附近一條河道更受到慘重影響，列車運送的有毒化學物質外洩後，方圓8公里內已有將近4.5萬隻動物死亡。但官員堅稱沒有證據顯示這些河中屍體是化學物質所害，最終調查報告需1年後才會出爐。

▲列車出軌造成起火，火勢直到第3天才獲得控制。（圖／路透）

根據BBC報導，俄亥俄州接近賓州邊界附近城鎮東巴勒斯坦（East Palestine）3日發生火車出軌火災，共有38節車廂脫軌傾倒，其中11節載有危險物質，事發後附近居民通報身體不適，當局特別開設診所供民眾就醫。俄亥俄州自然資源部起初估計有3500隻動物死亡，但23日的最新聲明上修至4萬3700隻，目前發現的屍體都是水生動物。

▲事故造成周邊至少4.5萬隻水生動物死亡，圖為一家環保公司在附近水道清理死魚屍體。（圖／路透）

自然資源部負責人表示，所有死亡動物都不是瀕臨滅絕或受威脅物種，而且已經看到有部分活魚回到了受出軌事件影響的河道，並堅稱目前沒有跡象指出是化學物質導致河中動物死亡，大部分死亡都發生在出軌事件不久後。

火勢雖於5日獲得控制，當局仍然擔心共載運11萬5580加侖（43萬7500公升）氯乙烯的5節車廂可能會爆炸，因此在現場進行人為燃燒處置，當時上空飄出大量黑煙。氯乙烯是一種用於製造PVC塑膠（聚氯乙烯）的無味氣體。

▲美國環境保護署（EPA）人員在載運有害物質火車出軌現場進行檢驗。（圖／路透）

美國國家運輸安全委員會（NTSB）23日表示，火車上的工作人員發現車輪軸承過熱後，一度試圖減速，自動煞車系統也已啟動，火車停下來後工作人員發現火花與煙霧，但報告幾乎沒有提及導致出軌的具體原因。此前報告顯示，出軌發生之前，軸承溫度高出正常範圍華氏253度（約攝氏122度），達到臨界值。

NTSB主席在記者會上說，這起事故雖稱為意外，但100%可事先預防，最終報告可能需要12到18個月的時間才會出爐，目前調查仍在進行中，調查重點將是車輪與油罐車的設計，以及燃燒氯乙烯等的事故因應措施。

▲當局人員清理事故周邊現場。（圖／路透）

運營這列火車的諾福克南方鐵路公司（Norfolk Southern）執行長向CNN表示，已經向事故現場周邊居民們支付了650萬美元（約新台幣1億98,13萬1,050）賠償金。在當地民眾不滿情緒中，美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）23日前往災害地區，他坦承自己原本可以早點討論這件事，不過他也指責鐵路公司和前川普政府放寬鐵路監管。

▼列車出軌事故後的無人機空拍全景照。（圖／路透）