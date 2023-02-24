13歲男慘成伊斯蘭國性奴　強迫吃威而鋼「和8女愛愛」讓她們懷孕

▲位於敘利亞哈塞克省(Al-Hasakah)的al Hol營地。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

敘利亞官員在拘留中心發現2名13歲與14歲少年，慘成伊斯蘭國(IS)組織性奴，被迫服下威而鋼後至少和10多名女子發生性關係，以幫助女性成員懷孕，希望未來能生下新一代戰士。

敘利亞國防軍官表示，他們近來在哈塞克省(Al-Hasakah)拘留中心發現13歲少年艾哈邁德(Ahmet)與14歲少年哈米德(Hamid)，2人向警衛表示，他們被迫與伊斯蘭國女性發生關係，好讓那些女人懷孕，希望敘利亞軍能夠救他們脫離性奴處境。

2名少年所在的al Hol營地是一處拘留中心，裡面關押著約8千多名與伊斯蘭國有關的外國婦女與孩童，這些人大多是因為伊斯蘭國戰敗後而主動投降或是被俘虜者。

艾哈邁德與哈米德控訴，由於伊斯蘭國男戰士愈來愈少，所以年幼的他們被迫成為性奴，短短幾天內就和至少8名女成員發生性關係，好讓這些女性懷孕。

敘利亞官員表示，和艾哈邁德與哈米德有著同樣處境的少年約有10人，他們原本被伊斯蘭國成員藏在一處地下隧道中，後來被敘利亞國軍發現，從al Hol營地獲救後，目前已被帶到敘利亞東北部卡米什利市(Qamishli)所開設的Orkesh康復中心接受治療。

▼伊斯蘭國戰敗後，許多婦女與孩童目前仍在al Hol營地中生活。（圖／達志影像／美聯社）