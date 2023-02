美眾院中國委員會主席「秘密訪台」原因曝　親揭麥卡錫可能來台時間

▲美國眾議院新成立的「中國問題特別委員會」主席蓋拉格(Mike Gallagher)。(圖/翻攝自臉書)



記者張方瑀/綜合報導

美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格(Mike Gallagher)日前秘密訪問台灣,他事後接受媒體訪問時表示,由於眾議院前議長裴洛西訪台引起巨大風波,因此他此次才會低調訪台。另外,他也提到現任眾議院議長麥卡錫有機會在2024年台灣總統大選後訪問台。

根據《華盛頓郵報》報導,蓋拉格接受訪問時指出,裴洛西(Nancy Pelosi)去年8月訪問台灣時,北京當局做出了激烈的反應,包含在台灣周圍進行實彈軍演等,所以他這次特地低調在17日至20日秘密訪台,以便台美雙方可以進行更有效的會談。

當華郵問及,麥卡錫(Kevin McCarthy)是否會訪台時,蓋拉格坦言,他不知道麥卡錫是否有任何積極的計畫(don’t know of any active plans),而中方也不應該「否決」任何計畫,「如果他想去當然可以去。」

蓋拉格表示,他打算在夏天之前於台灣舉辦一場聽證會,而聽證會結果也有助於麥卡錫和民主黨領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)規劃訪台行程,最快的時間點可能是2024年台灣總統大選結束後。