俄羅斯攻烏1年狂噴270兆！　專家估「1天軍費」達268億

▲俄軍平均每日軍費恐達9億美元（約台幣268億元）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭開打屆滿周年，多名專家指出，自俄羅斯總統普丁宣布入侵烏克蘭後，俄國所付出的軍事代價，恐怕已破9兆美元（約台幣270兆元）；也有專家認為，這個數字被低估，俄軍平均每日軍費恐達9億美元（約台幣268億元）。

根據《新聞週刊》報導，華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）俄羅斯經濟專家格羅夫斯基（Boris Grozovski）預估，俄羅斯的軍事開支在開戰後迅速飆升，目前已超過9兆美元；格羅夫斯基表示，俄國政府2022年的整個支出計畫約為3480億美元，其中461億美元將用於軍事、369億美元將用於警察與安全服務（FSB）。

格羅夫斯基指出，俄羅斯的軍事預算在去年9月就已超支，其中50％的額外開支用於鞏固俗稱「西羅維基」（siloviki）的菁英政客集團；若再加上戰爭的間接成本，如治療傷兵、支付佔領區的教師薪水等，戰爭的總成本已超過15兆盧布（約台幣6兆元）。

不過，軍事新聞網《特戰部隊報導》（SOFREP）主編斯普恩兹（Sean Spoonts）認為，華府智庫推估的金額太低了，俄羅斯應該平均每天需付出9億美元作為支撐這場戰爭的軍費。

斯普恩兹說，大部分的估算都只考慮過初始成本，未將其他成本算進去，例如俄羅斯雖然建造一枚導彈花費只需100萬美元，但卻需要花額外的100萬美元來修繕替換，因此必須算成200萬美元。

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