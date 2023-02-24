開戰周年！俄軍集中火力猛攻烏東　烏軍：1天擊退90次攻擊

▲ 前線巴赫姆特附近，烏兵站在T-64坦克上 。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏戰爭屆滿周年之際，俄軍加強對烏克蘭東部前線攻勢，烏克蘭總參謀部聲稱，過去一天內擊退俄軍90次攻勢，總統澤倫斯基也在周年前夕信心喊話，「我的國家終將勝利」。

《衛報》報導，雖然各界預期俄軍將對烏克蘭主要城市發動新攻勢以「紀念周年」，烏軍聲稱過去24小時內在東部及東北部擊退90次攻擊，發生在在哈爾科夫東部庫普揚斯克（Kupiansk）附近、盧甘斯克及頓內茨克，也就是俄軍近期集中火力攻擊的區域。

隨著俄軍在烏東沿著哈爾科夫，從頓巴斯延伸至烏南的600英里戰線加大攻勢，基輔當局擔心，莫斯科將趁戰爭周年出動飛彈及神風無人機轟炸。烏國官員認為，俄軍正派出空中偵察機確認烏軍防空系統位置，可能是新一波大規模火箭彈攻擊的前兆。

澤倫斯基23日則發文強調，「我的國家最終將在戰爭中獲勝」，「我們沒有潰敗，我們克服許多考驗，終將取得勝利，將對所有把邪惡和戰爭帶到我們土地上的人追究責任。」

這場衝突至今不見緩和跡象，據烏軍說法，俄國過去一年已向烏克蘭發射5000枚飛彈、發動近3500次空襲。聯合國人權事務專員指出，烏國已有逾7000名平民身亡，且實際數字恐怕高出許多。