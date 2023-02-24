北韓一口氣射4枚巡弋飛彈！南韓疑「探測失敗」：將確認說謊可能性

▲北韓宣稱23日清晨發射4枚戰略巡弋飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今（24）日上午表示，昨（23）日清晨從咸鏡北道金策一帶向東海（日本海）發射4枚戰略巡弋飛彈「箭矢-2型」，飛彈經過1萬208秒後精準打擊預定目標，再度清楚展現針對敵方的致命核反擊能力。不過，南韓軍方卻對於北韓的說法存疑，因為美國、南韓偵察設施恐未探測到此次試射。

根據北韓官媒《朝中社》，朝鮮人民軍東部地區戰略巡弋飛彈部隊該支火力分隊，於23日凌晨被當局動員參與飛彈試射訓練，最高領導人金正恩並未親自出席指導，4枚戰略巡弋飛彈「箭矢-2型」從咸鏡北道金策發射後，在東海（日本海）以當初設定的2000公里橢圓與8字形飛行軌跡，經過1萬208至1萬224秒（2小時50分）飛行後精準擊中目標。

報導指出，朝鮮勞動黨中央軍事委員會相當滿意此次試射成果，「透過此次發射訓練，不僅能再次確立武器系統值得信賴，也可檢閱身為共和國（北韓）核遏制戰力重要組成部分之一的戰略巡弋飛彈部隊，在戰略目標上取得相當成果。」

南韓《韓聯社》分析，北韓23日發射4枚戰略巡弋飛彈，可能是針對美國、南韓於當地時間22日在美國華府五角大廈進行「擴張遏制手段運用演習」（DSC TTX）表達不滿。

▲北韓宣稱，4枚巡弋飛彈在東海（日本海）以橢圓與8字形飛行後精準命中目標。（圖／CFP）

據悉，北韓對外宣傳媒體《我們民族之間》24日將美韓聯合軍演定調為「侵略北韓的戰爭預演」，針對DSC TTX與3月中實施的自由之盾（FS）表示，「每當南朝鮮（南韓）舉行大規模的聯合軍演時，朝鮮半島（韓半島）局勢便迎來最糟的戰前態勢，這是任何人都深知的事實。」

不過針對北韓「單方面」的主張，南韓聯合參謀本部卻表示，「北韓所聲稱的飛彈發射時間點，美國與南韓偵察監視資產正針對該區域進行監控。北韓的主張是否為真，目前正朝多個可能性進行分析。」

南韓《韓聯社》分析，南韓軍方的說法，可能暗示著美國、南韓的偵察設備並未成功監測到北韓23日發射戰略巡弋飛彈，因為在探測巡弋飛彈的軌跡上本來就存在著難度，其破壞力與速度雖未能與彈道飛彈相比擬，但打擊精準度相當高，且發射後能任意更改飛行軌跡、低空飛行，迴避敵方雷達的監測，因此即便偵察設備探測到特定飛行軌跡，但軍方也有可能未將此判定為巡弋飛彈。

南韓軍方不排除北韓「說謊」的可能性。因為早在去年11月2日，北韓便宣稱向南韓蔚山廣域市外海80公里處發射2枚戰略巡弋飛彈，以做為針對南韓實施的「報復性打擊」，當時南韓軍方便表示，「北韓的主張有違事實」。