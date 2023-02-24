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中國在聯大批評「西方援烏火上澆油」　德國外長當場反嗆

▲▼德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）23日在聯合國大會發表談話。（圖／路透）

▲德國外長貝爾伯克23日在聯合國大會發表談話，反駁中國代表。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）23日在聯合國大會上，與中國外交官就軍援烏克蘭問題發生衝突。中方代表說，西方向基輔運送武器是在惡化局勢、火上澆油。貝爾伯克反駁地說，現在該是中國要求俄國停止侵略的時候了，「俄羅斯停止戰鬥，戰爭就會結束。烏克蘭停止戰鬥，烏克蘭就會走到盡頭。」

聯合國發布新聞稿提到，中國常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵表示，「殘酷的事實充分證明，輸送武器不會帶來和平，拱火澆油只會加劇各方矛盾，延長擴大衝突只會讓普通民眾付出更大代價。」此前，中國、印度、巴基斯坦等32國當天在要求俄羅斯立即、徹底且無條件從烏克蘭撤軍的決議表決中棄權。

據《衛報》報導，針對中方所謂「西方拱火澆油」的說法，德國外長貝爾伯克在辯論中強烈駁斥，「我們不想要戰爭，這場戰爭不是我們選擇的。」她說，德國政府寧願把錢和精力花費在修建學校、應對氣候危機和加強社會公義，但事實是，「如果俄羅斯停止戰鬥，戰爭就會結束。若烏克蘭停止戰鬥，烏克蘭就會走到盡頭。」

貝爾伯克認為，每個國家都有責任發出戰爭須盡快結束的明確訊號，俄烏戰爭中綁架、性侵與酷刑等苦難每天都在持續著，通貨膨脹與能源短缺為世界帶來的巨大創傷也不會結束，「今天，我們每個國家都必須做出決定，是要與壓迫者一起被孤立，還是要與和平站在一起。」

當天各國也表決了兩份由白俄羅斯提交的修正案，其中一項主要希望加入「促請會員國消除烏克蘭境內和周邊衝突的根源，包括會員國的正當安全關切」以及「促請會員國不要向衝突區運送武器」等內容。中國代表戴兵對此修正案投下贊成票並表示，「各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。」

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