單親媽交大16歲男友！PO完甜蜜合照竟遭「胸口轟2槍」　慘死同居處

▲女子剛PO出和男友擁抱的合照（圖左），不久就在住處遭到槍殺，男友則消失無蹤。（圖／翻攝自Facebook，下同）

記者張寧倢／編譯

阿根廷布宜諾斯艾利斯一名巴拉圭籍女子在網路上PO出和男友的甜蜜合照後，沒多久卻離奇失聯，最終警方決定強行破門，發現女子胸口中2槍身亡，全身都有瘀傷。然而，年齡大她16歲的男友案發後卻消失神隱，據信他平日從事暴力討債，曾被指控對3名女性施暴，恐對此案涉有重嫌，目前警方正在積極追捕中。

根據《鏡報》報導，費妮（Ferni Cristina Ayala Palacios）是一名28歲單親媽媽，約在一年半前和44歲男友艾斯塔班（Esteban Rojas）開始交往，並同居了7個月。費妮的姐妹克拉拉（Clara）表示，費妮上周日（19日）深夜和男友與2名女子去了一家保齡球館，凌晨2點左右才剛在臉書PO出一張男友從背後擁抱她的自拍照，誰知過了一夜，人卻斷了音訊。

▲費妮經常在個人臉書分享親密合照或男友視角照片。

克拉拉20日向警方報案，在鄰居的幫助下警察強行破門，發現費妮胸口中了2槍，全身上下都有瘀傷，法醫認為她已經死亡數小時。克拉拉表示，費妮曾經對她說過「艾斯塔班非常善妒」，經常檢查費妮的手機。費妮的母親還說，女兒房間裡「滿滿都是攝影鏡頭」，男友把她帶離親友身邊。

▲費妮也會帶著小孩和男友一同出遊、用餐，互動宛如一家人。

當局已經將艾斯塔班列為凶殺案主嫌，但目前他人已經不知去向，警方正在追捕中並且對他發布國內外逮捕令。克拉拉宣稱，艾斯塔班在當地是有名的暴力討債分子，且命案發生後她才知道，艾斯塔班至少三度被不同女性指控性別暴力，最後一次是在去年7月，當時他已經和費妮交往，更嚴重的是他的前妻還曾在懷孕8個月時被推下樓梯。

▲艾斯塔班至今仍下落不明。

有報導指出，艾斯塔班還涉足了當地人所熟知的黑幕生意，若沒有警察和市政府的共謀配合，這些事業根本無法進行。根據網路社群照片顯示，死者家屬與部分人士在當地舉牌抗議，希望當局盡快逮捕兇手，還給費妮正義。家屬氣憤地說，艾斯塔班也是巴拉圭國籍，而且他有足夠的錢和時間逃往巴拉圭，「他不是什麼嫌疑人，他是殺人兇手。」