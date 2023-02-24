她湖邊遛狗竟遭「3公尺巨鱷拖下水」咬死！　恐怖瞬間曝光

記者吳美依／綜合報導

美國佛州85歲婦人葛洛莉亞（Gloria Serge）帶愛犬到湖邊散步，竟突然被一尾身長10英尺（約3公尺）的短吻鱷攻擊，她奮力從血盆大口救回狗狗，自己卻遭拖下水面撕咬致死，上述過程都被野生動物攝影機捕捉拍下。

綜合外媒報導，本事件20日發生在匹爾斯堡（Fort Pierce）一個退休人士社區，76歲鄰居科蘿爾（Corole Thomas）目睹攻擊發生後，盡快衝到湖邊，拿著一根桿子，希望能讓葛洛莉亞拉著上岸，同時撥打911報警，卻仍無力回天。根據錄音檔，她情緒潰堤哭喊，「湖裡有個女人，鱷魚咬住她了！」、「我覺得她死了，我的天啊！」

▲葛洛莉亞和小型犬在湖邊散步時，遭到鱷魚攻擊。（圖／翻攝推特）

一名居民表示，這尾鱷魚經常出沒在附近，還被取名為「亨利」（Henry）。當局趕抵現場後，將其捕獲並且實施安樂死，並於湖底發現葛洛莉亞的遺體，至於狗狗則是幸運生還。

根據《鏡報》報導，佛羅里達州67郡一共棲息約130萬隻短吻鱷，幾乎所有淡水水域都能發現蹤跡，有時甚至也會出現在鹹水之中。當局警告居民切勿在湖泊或池塘附近遛寵物。

▲鱷魚「亨利」被捕獲後安樂死。（圖／翻攝聖露西亞郡警長辦公室）



葛洛莉亞是去年7月以來第三名被鱷魚咬死的受害者。佛州魚類及野生動物保護委員會（FWC）針對20日的悲劇表示，「在佛羅里達州，短吻鱷造成的嚴重傷害很罕見。FWC將公共安全放在第一優先順位，並執行『全州公害鱷魚計畫』（SNAP），解決關於特定鱷魚對人類、寵物或財產構成威脅的投訴。」

