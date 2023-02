日海灘「哥吉拉蛋」嚇到民眾　防爆小組封鎖現場！尷尬真相曝光

▲日本靜岡濱松市海灘發現不明巨大鐵球。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合外電報導

日本靜岡縣濱松市的遠洲灘附近海岸,上周末被民眾發現一顆不明的巨大鐵球,日媒新聞畫面被分享到網路上後,引發海外網友熱烈討論,有人認為很像「哥吉拉蛋」、「七龍珠」,或是「外星來的東西」,包含防爆小組等30多名官方人員封鎖現場確認安全性,結果有專家出面表示這只是一顆海洋浮標。

This just washed up in Japan. UFO? Godzilla egg?! What do you think it could be?



pic.twitter.com/3BxpOp88TE