台灣有事兵推！戰爭2周結束「台日美慘勝」　解放軍2關鍵落敗

▲日本智庫針對中國武力攻台展開兵棋推演。圖為解放軍。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

日本智庫笹川和平財團針對「台灣有事」展開兵棋推演，結果顯示戰爭將在2周後結束，中國軍事壓制台灣失敗，關鍵因素為軍需物資供應鏈被切斷，以及台灣制空權被美日掌握。不過，美軍、自衛隊及台灣軍隊也會蒙受慘重損失。

有鑑於「台灣有事」風險漸增，笹川和平財團1月18～21日召集美日民間智囊團、前自衛隊官員及兩國學者，展開2026年解放軍攻台的兵棋推演，涉及陣營包括日、美、台、中。

▲美軍航母雷根號與上百架戰機參與軍演。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

根據兵演模擬，解放軍成立「台灣戰區司令部」，建立空軍、戰艦及潛艇的全方位軍事體系，準備武力登陸台灣。美軍在台海周圍佈署核動力航母及最新型戰機，與中國抗衡。日本首相則是宣布進入國家緊急狀態，批准美軍使用駐日基地參戰，甚至開放部分自衛隊基地、沖繩及九州的機場用於軍事用途。

因此，中國計畫攻擊美軍使用的自衛隊基地，這讓日本認定本土置身危險而進入「存立危機事態」，派出海上自衛隊護衛艦、航空自衛隊F-35戰機，應對中國的導彈攻擊。

▲兵推認為，儘管中國武力侵台失敗，但台美日皆損失慘重。（圖／路透）

兵推指出，中國在戰爭中處於劣勢，落敗後官兵傷亡超過4萬人，戰損軍艦156艘且包括2艘航母、大型運輸機48架、戰鬥機168架。

與此同時，台灣死傷或被俘士兵恐達1.3萬人，損失軍艦18艘、戰機200架。美軍推估死傷1萬700人，損失軍艦19艘、戰機400架。日本則因為自衛隊基地成為目標，除了2500名官兵死傷之外，可能還會有數百至數千的平民傷亡，另損失軍艦15艘、戰鬥機144架。

兵推突顯了一點，也就是對美軍有利的軍力差距正在縮小。笹川和平財團高級研究員渡邊恆雄表示，既然假設會發生大規模損失，就必須作好萬全準備。他指出，中國正在強化情報戰、太空及網路能力，「在兵推之中，中國極力避免與美國發生戰爭，也可能試圖在沒有實際軍事衝突的情況下統一台灣。」