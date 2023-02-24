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傳美增加在台駐軍　白宮重申對台支持以因應中國威脅

▲▼美國陸軍特種部隊。（示意圖／翻攝自美國特種部隊官網）

▲美國計劃未來幾個月在台派駐100至200名軍人。（示意圖／翻攝自美國特種部隊官網）

文／中央社

華爾街日報今天報導美軍將大幅擴大在台駐軍人數。對此，白宮發言人尚皮耶表示，美國對台灣支持與防衛關係仍是因應當前中國構成的威脅，美國對台承諾有助於維持台海和平穩定。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天在例行媒體簡報被問及媒體報導美軍將增加在台駐軍時表示，美國對台灣的支持與防衛關係仍是因應當前中國構成的威脅，並符合美國一中政策，「這並未改變」。

她指出，美國對台承諾有助於維持台海與地區和平穩定。

至於具體的人數與政策，尚皮耶請媒體向美國國防部徵詢。但至截稿時，國防部尚未回應媒體詢問。

華爾街日報引述未具名美方官員表示，美國計劃未來幾個月在台派駐100至200名軍人，一年前則是30人左右。擴增的駐台美軍將拓展五角大廈基於提供台灣必要自衛能力、同時不激怒北京而一向不願公開的訓練計畫。

美方官員說，新增駐台美軍不僅將訓練國軍操作美國武器，也會在防範中國攻擊的戰術面加以指導。但這些官員不願透露更多細節。

報導引述五角大廈發言人梅納斯（Marty Meiners）指出：「我們不評論具體行動、交流或訓練，但我想強調的是，我們的對台支持與雙邊防務關係依舊是因應中華人民共和國目前構成的威脅。我們的對台承諾堅若磐石，有助維護台海及區域和平穩定。」

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