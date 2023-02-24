去你×的俄國軍艦！蛇島133天「從全軍覆沒到反擊不沉戰艦」

▲蛇島是一座只有16公頃大的岩石小島，卻成為烏俄雙方的必爭之地。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

2022年2月24日，俄羅斯總統普丁宣布展開特別軍事行動 ，下秒多顆砲彈轟入烏克蘭境內，正式為俄烏戰爭掀開序幕。在轟炸烏克蘭各地的基礎設施與機場後，俄軍來到黑海，對蛇島（Snake Island，烏克蘭稱Zmiinyi）展開連番攻擊，而烏克蘭駐守士兵硬氣的一句「去你×的俄羅斯軍艦」，也讓這座原本鮮為人知的小島一下躍入人們眼簾，成為神話般的存在。

戰爭爆發當晚，烏克蘭總統澤倫斯基就在電視談話中證實，蛇島落入俄羅斯軍隊手中，駐守島上的13名烏克蘭士兵全數陣亡。據悉，俄軍當時來勢洶洶，但烏克蘭士兵拒絕投降，堅持奮戰到最後一刻。

隨後，一段據稱是蛇島士兵陣亡前的最後音檔在網路上曝光。從影片可見，當時俄國軍艦開到蛇島附近時，開啟廣播向駐守蛇島的烏克蘭士兵喊話，試圖勸降蛇島上的烏克蘭士兵，「這是一艘俄羅斯軍艦。我建議你們即刻放下武器投降，以免發生流血與不必要的衝突，否則我們將會開火。」

儘管身處危機，但烏克蘭士兵並沒有臨陣脫逃，還直接回嗆「俄羅斯軍艦，去你X的」，與俄軍正面對戰。推特還流出另一段影片，顯示俄軍發現烏克蘭拒降後對著蛇島猛烈開火，而烏克蘭士兵則緊急趴下躲避。據悉，這13名烏克蘭士兵2次勇敢擊退了俄羅斯軍隊的進攻，直到最後彈藥耗盡、無法再戰。

Ukrainian soldier deployed on Snake Island live streamed the moment a Russian warship opened fire on the Island.



13 soldiers died in the attack. pic.twitter.com/FDe92rYYVR — Benjamin Pittet (@COUPSURE) February 24, 2022

2段蛇島的影片曝光後，蛇島士兵的英勇精神讓烏克蘭大受鼓舞，也引起了全球矚目，不料烏克蘭國家邊防局卻在3天後突然發布聲明，透露蛇島士兵可能還活著。與此同時，俄羅斯媒體也指出，烏克蘭駐蛇島士兵已被俄軍俘虜，並被送往克里米亞港灣都市塞瓦斯托波爾（Sevastopol）。

2022年2月28日，烏克蘭證實82名蛇島守軍還活著，但遭俄國俘虜。俄羅斯在3月25日的一次換俘中釋放所有俘虜，而當時迎戰俄軍時罵髒話嗆爆俄軍的烏克蘭士兵羅曼（Roman Hrybov）也隨之曝光。烏克蘭在2022年3月29日為他頒發公民榮譽勳章，只見他當時身穿橄欖綠軍裝，蓄著軍人樣式鬍鬚，感激接受勳章。

獲頒勳章的羅曼也曝光了他被俘虜時的辛酸歷程，表示他被俄軍俘虜期間屢屢遭受有辱人格的可怕虐待，不僅挨餓受凍、不准上廁所，還經常被無故痛毆，整個人暴瘦10公斤，並堅稱自己「不是英雄」。

▲赫里博夫（Roman Hrybov）返鄉接受頒獎。（圖／翻攝推特）

此後，俄羅斯展開了一連串反攻行動，力圖重奪蛇島。2022年4月14日，烏克蘭發射2枚飛彈，擊中俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva），艦上450名官兵下落不明。

雖然烏克蘭與美國都證實「莫斯科號」是遭烏軍以海王星反艦飛彈擊沉，但俄國官方卻嘴硬稱「莫斯科號」只有1人死亡、27人失蹤。俄羅斯官媒更表示，「莫斯科號」只是在戰役中受損，而火災原因則是彈藥庫爆炸，強調軍艦未遭烏克蘭飛彈攻擊。

儘管烏俄雙方對莫斯科號「被擊毀」還是「燒毀」有著完全不同的說法，但由於「莫斯科號」是俄軍的第3大艦艇，除了戰力堅強外，過去還曾在蛇島取得代表性勝利，是俄軍重要的象徵與軍事資產，而且這也是兩軍近40年來在戰鬥中沉沒最大的一艘，因此這場勝利還是讓烏克蘭士氣大振，重擊俄軍。

不過，這只是烏克蘭為奪回蛇島作出的第一次反擊，烏方隨後接連發動空襲與海攻，炸毀俄軍指揮所、防空導彈系統，還擊沉了俄羅斯多艘快艇、登陸艇和後勤船，衛星照也頻頻拍到俄軍艦艇被擊中冒煙的畫面。統計顯示，俄羅斯在這場戰役中，除了「莫斯科號」還損失了5艘艦艇，而烏克蘭也有至少6艘船隻被擊沉。

2022年6月29日，澤倫斯基的幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）指出，俄國軍隊已從蛇島撤離，島上再無任何俄軍。而俄羅斯國防部也證實，軍隊已完成在該島的指定任務，並將於30日全面撤離。2022年7月7日，烏克蘭發布3名士兵在蛇島上升起烏克蘭國旗的影片，為這場傳奇戰爭畫下句點。

▲烏克蘭重新奪得蛇島控制權。（圖／達志影像／美聯社）

蛇島位於克里米亞西方約300公里處，全島面積只有16公頃，島上也沒有蛇，而烏克蘭也在蘇聯解體後，一直擁有其控制權。在蛇島戰役爆發後，所有媒體都將這座小島形容為「彈丸之地」，不過這座位於黑海、毫不起眼的岩石小島，自俄羅斯入侵烏克蘭起，就被賦予了極為重要的地位，成為具有戰略價值的戰場。

據BBC報導，蛇島地處黑海戰略關鍵位置，對控制黑海西部有毋庸置疑的重要性。軍事專家日丹諾夫（Oleh Zhdanov）透露，「如果俄軍成功佔領蛇島並建立起他們的遠程防空系統，那他們將控制黑海西北部和烏克蘭南部的海陸空」，而這也是俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」在開戰數小時後就駛向該島的原因。

美國《國家利益》網站也指出，蛇島自身守衛能力薄弱，加上地形易攻難守，原本就屬於理想的攻擊目標，而且無論是烏克蘭還是俄羅斯拿下這座島嶼，軍隊的士氣一定能大幅提升，讓蛇島因此成為兩兵的必爭之地。

除了軍事因素外，蛇島還關係到烏克蘭的經濟命脈。若蛇島遭俄軍佔領，烏方的商業船隻航線將被完全封鎖，無法從敖德薩港口出口糧食，而且蛇島附近的海底也蘊藏豐富的石油和天然氣資源，因此蛇島的重要性不僅僅局限於戰略意義。