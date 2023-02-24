俄軍佔領燒殺擄掠平民慘死　「布查大屠殺」小鎮淪亂葬崗

▲澤倫斯基到基輔周邊城鎮布查視察，認定俄軍行為就是種族屠殺。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄烏戰爭將於24日屆滿一周年。回顧去年俄軍向烏克蘭展開「特殊軍事行動」以後，對烏國平民可以說毫不留情，總統普丁放任部隊血腥屠城、姦殺擄掠無辜百姓，其中首都基輔西北郊區城鎮布查（Bucha）死傷慘重，光亂葬崗就埋葬4、500具屍體，大多以雙手反綁姿勢遭槍殺，且缺耳、缺牙齒，甚至俄軍還空投飛鏢彈射平民。

俄軍自從去年2月24日向烏克蘭發起侵略行動後，立刻攻佔基輔州周遭地區，包括基輔州城鎮布查、博羅江卡（Borodyanka）、伊久姆（Izyum）等皆淪入俄軍控制範圍，在經過一個多月的血腥奮戰，烏克蘭部隊去年4月初陸續從俄軍重新奪回基輔州周遭城鎮，然而當局卻發現俄軍竟然在人口3.7萬的城鎮布查進行「蓄意屠殺」，布查鎮長去年4月2日表示，鎮上屍體沿路可見，280名死者隨意下葬亂葬崗。

▼布查亂葬崗空拍圖，亂葬崗長近14公尺。（圖／路透）

▲烏克蘭基輔州布查橫屍遍野，還發現280人遭一同埋進集體墳場。（圖／路透）

時任烏克蘭檢察總長薇娜迪克托娃（Iryna Venediktova）表示，在烏軍收復城鎮的過程中尋獲慘遭虐殺的410具平民屍體，烏克蘭總統澤倫斯基更抨擊，俄軍行為已是赤裸裸的「種族滅絕」。

聯合國人權理事會5月授權獨立專家調查小組，要求調查俄軍在烏克蘭境內是否犯下戰爭罪，小組負責人莫斯（Erik Mose）去年9月23日口頭報告表示，調查結論顯示烏克蘭境內確實發生戰爭罪，俄軍撤出布查以後，志工幫忙挖掘遺體交給法醫勘驗，收集俄軍犯下戰爭罪的證據，雙手反綁、頭部槍傷、頸部割傷等遺體隨處可見。

受害人也描述，遭俄軍居留期間慘被毆打、電擊、強迫裸體與其他侵犯行為。

▲俄軍在戰爭中使用「飛鏢彈」。（圖／達志影像／美聯社）

俄軍在從布查撤離之際，甚至還向當地投放殺傷力極強的致命小型拋射武器「飛鏢彈」（fléchettes），長度雖僅3公分，卻能撕裂人肉，俄軍一枚122毫米口徑的3Sh1火砲就藏有密密麻麻、高達8000枚的飛鏢彈。烏克蘭法醫皮羅夫斯基（Vladyslav Pirovskyi）表示，布查與伊爾平（Irpin）至少有數十名平民慘遭飛鏢彈殺害，死者身上發現極細、指甲狀金屬物體。

歐洲安全與合作組織（OSCE）派遣專家前往烏克蘭，去年4月1日至6月25日在布查、伊爾平蒐集俄軍戰爭罪證據，發現俄軍有針對性、具組織性地殺害布查平民，包括在布查發現好幾間混凝土隔間酷刑室，其中一間牆壁有彈孔，被懷疑是用來執行死刑。另間則有酷刑、水刑痕跡，且發現5具渾身燒傷、瘀傷與撕裂傷的屍體。甚至，專家還在地下室發現18具男女老少屍體，多半被割耳、拔齒。

▲當地官員表示，布查有300多位居民遭俄軍殺害，其中50人是遭到處決。（圖／路透）

至於擔任布查當地自衛隊的烏克蘭民兵則同樣死狀悽慘！烏軍在俄軍撤離後在布查一棟廢棄建築物發現男性屍體，死者為戴著拉丁語口號「光之戰士」（Voini Sveta）頭盔的烏克蘭志願部隊成員，他在死亡前曾遭俄軍折磨拷打，不僅雙手被反綁、還遭到挖眼、割舌、割鼻與耳朵，最後還被人以槍放在嘴裡發射子彈。

俄軍在布查也同樣犯下性侵、性虐等重罪，不分男女老少全都無一能夠倖免。一名年僅11歲的男童便遭俄軍輪流性虐，母親更被綁在旁邊椅子睜眼目睹一切。當地33歲婦女泰蒂亞娜（Tetiana Zadorozhniak）在和朋友等待撤離時，慘遭車臣士兵拖出家門囚禁密室，輪流性侵虐待長達數天，最後遺體被棄置淺坑。

▲俄軍撤離布查後，當地發現一具擁有鮮紅美甲的女性遺體，震驚世人耳目。（圖／路透）

另外，自從俄軍從布查撤離後，大量平民慘遭虐殺的暴行也跟著曝光，同時有許多照片能夠加以佐證。一張罹難布查女性的照片在社群網路爆紅，因為儘管圖片僅露出一隻手，但死者手上卻塗著鮮紅色的美甲，與周遭廢墟環境形成鮮明對比，突顯出戰爭與死亡的可怕。

經過調查，這張塗著鮮紅美甲的罹難者，是一名夢想成為美妝部落客的52歲女子菲爾基娜（Iryna Filkina），她從去年2月起透過工作空檔向化妝師巴切娃（Anastasiia Subacheva）學習化妝，事後從菲爾基娜生前在社交平台發布的相片中，更可清楚看到罹難者照片的紅色美甲；而在一段釋出的影片中，可以看到一名穿著藍色外套的女性推著腳踏車回家時，慘遭埋伏轉彎處的俄軍坦克擊斃，疑似就是菲爾基娜。

▼菲爾基娜遇難前的影片曝光

