喜劇演員成戰時總統！澤倫斯基坐鎮基輔　力抗「現代沙皇」普丁　

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭自2022年2月24日開打至今已滿周年，造成兩國數十萬士兵和人民死亡，但仍未有停戰的跡象。這場戰事中最重要的兩名核心人物就是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），在侵略和被侵略中，他們代表著國家也代表著人民，走出截然不同的兩條道路。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）

從《人民公僕》喜劇演員到戰時總統

烏克蘭電視劇《人民公僕》在2015年播出，這是澤倫斯基主演的電視劇，在劇中演出從歷史老師成為烏克蘭總統的他，在2018年成立人民公僕黨，並在2019年以超過70％的得票率當選總統，成為烏克蘭、甚至是全世界首位「喜劇演員」出身的總統。

現年45歲的澤倫斯基出生於猶太菁英家庭，說著一口俄語的他也是位畢業於基輔國立經濟大學法學院的高材生，但他一生熱愛表演，也造就了他「戲如人生，人生如戲」的傳奇。事實上，儘管澤倫斯基在2019年高票當選總統，但在他上任短短5天內，就有超過5萬人聯署要求他下台。

▲▼烏克蘭喜劇演員澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）成功當選總統。（圖／路透）



烏克蘭人民不滿澤倫斯基大量任用沒有政治經驗的演藝圈人士，酸他籌組演藝圈政府、行事作風獨裁，加上他遲未兌現競選時喊出的結束烏東戰爭、打擊貪腐承諾，讓他的信任度和支持度降到最低。

沒想到俄羅斯在2022年2月25日以「非軍事化、去納粹化」為由，對烏克蘭發動「特別軍事行動」導致戰爭爆發，澤倫斯基搖身一變成為戰時總統，也開啟了他執政生涯的另一篇張。

一身軍裝坐鎮基輔 「我在這裡」穩定民心

自俄羅斯入侵烏克蘭後，澤倫斯基夜復一夜地發表振奮人心的演說，號召烏克蘭人民堅定對抗俄軍，戰爭爆發初期，許多謠言指出澤倫斯基已逃往國外，在人民擔心最高領袖逃跑的夜裡，他立刻上傳和政府核心官員一起守在基輔的影片告訴大家，「Ya tut（我在這裡）。」

▲澤倫斯基上傳和政府核心官員一起守在基輔的影片告訴大家，「Ya tut（我在這裡）。」（圖／CFP）



▲澤倫斯基說，他和家人都會一直待在基輔，「敵人已把我列為頭號目標，我的家人就是第二目標。」（圖／路透）

澤倫斯基說，他和家人都會一直待在基輔，「敵人已經把我列為頭號目標，我的家人就是第二目標。」烏克蘭國安委員會秘書丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）也證實，在戰爭爆發後不久後，有來自車臣的精銳特種部隊準備暗殺澤倫斯基，但沒有成功。

澤倫斯基在一夕之間成為全球家喻戶曉的人物，是烏克蘭人民堅定抗俄的象徵，他在國內的支持率增長了近兩倍，而且相當地穩定。自戰爭爆發至今，澤倫斯基與其他國家領導人和國際組織負責人進行過377次通話、對議會和外國人民發表41次演說，還參加了152次會議和數十次不同類型的演講。

▲澤倫斯基自開戰以來，他就不曾穿過襯衫和西裝，圖左為英國前首相強生。（圖／路透）



儘管見了來自不同國家的領袖，但不變的是，澤倫斯基自開戰以來，他就不曾穿過襯衫和西裝，永遠都是一套軍綠短袖上衣配上卡其外套的軍裝模樣，再再顯示和人民站在一起的決心。

澤倫斯基在一輪又一輪的通話中，向外界展示烏克蘭的決心，他成功遊說西方國家提供武器，解開了一個個西方軍援的禁忌，包含獲得了坦克、戰車等軍備。但澤倫斯基的挑戰仍不止於此，他仍有許多事未完成，包含獲得西方戰鬥機等，且現在也看不到西方讓烏克蘭快速加入歐盟的承諾，連加入北約軍事聯盟也依舊遙不可及。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）



從神秘KGB特工到現代沙皇 掌權逾20年

普丁1952年在列寧格勒州（Leningrad，現今聖彼得堡）出生，他在家中排名第三，他的母親是一名工廠工人，而父親則在蘇聯海軍服役。根據BBC報導形容，普丁在讀書時非常好鬥且無所畏懼，從12歲開始就先後學習了俄羅斯自衛術桑搏（sambo）和柔道，他甚至曾說，「你必須先出手，而且要打得讓對手站不起來。」

▲普丁從12歲開始就先後學習了俄羅斯自衛術桑搏（sambo）和柔道。（圖／達志影像／美聯社）



普丁1975年自列寧格勒國立大學（蘇聯解體後改名為聖彼得堡國立大學，St Petersburg State University）國際法學系畢業，是個不折不扣的高材生，而畢業後他也加入了鼎鼎有名的「前蘇聯國家安全委員會」（KGB）展開長達16年的特務生涯。

加入KGB後，普丁被分派到當時東德的德勒斯登（Dresden）擔任海外情報人員；他曾說，「海外情報人員是特別的，每個都擁有獨特的人格和信念。他們為了國家，能夠放棄生活與摯愛，終其一生為國家效力，這不是人人都有能力做到的。」

▲普丁在2000年坐上總統大位後，接著不斷交替出任總統與總理職位，掌權超過20年。（圖／達志影像／美聯社）



東德解體後，他在1991年加入大學時期恩師、聖彼得堡市長索布恰克（Anatoly Sobchak）麾下成為其副手，接著官途一路順遂，於1997年成為俄羅斯總統辦公廳副主任、1999年出任總理，進入克里姆林宮權力中心。普丁在2000年坐上總統大位，掌握俄羅斯權力核心，接下來更不斷交替出任總統與總理職位，掌權超過20年；他最終更於2020年修憲成功，預計他能一路掌權至2036年。

「特別軍事行動」揮兵烏克蘭 不會輸掉的戰爭

普丁在2022年2月24日對烏克蘭發動攻勢，並稱這非開戰而是場特別軍事行動，主要目標就是使烏克蘭「非軍事化和去納粹化」，拯救遭基輔當局欺壓、遭受種族滅絕行為長達8年的人民。

普丁在2021年寫了一篇長文，形容俄羅斯人和烏克蘭人是同一個民族，現代化的烏克蘭是由俄羅斯所創造的，而現在卻成了受到西方控制的魁儡國家。

▲對普丁來說，揮兵烏克蘭的最大理由就是遏止北約向東擴張。（圖／路透社）



對普丁來說，揮兵烏克蘭的最大理由就是遏止北約向東擴張；他認為擁有30個成員國的北約，最終目標就是分裂並摧毀俄羅斯。對烏克蘭發起行動前，普丁曾要求北約回到1997年的狀態，1997年後加入的成員國不得有駐軍、不在俄國邊境部署攻擊性武器；但北約強調，在俄國於2014年併吞烏克蘭前，從未在東部部署兵力。

烏俄戰爭開打後一個月，普丁就宣布主要目標是解放親俄的東部頓巴斯地區，並稱已經完成了第一階段攻擊目標，讓烏克蘭的戰力大減。不過，外界認為此時莫斯科當局的雄心已經大減。

烏俄戰爭持續至今已滿周年，當年希望迅速取勝的普丁，如今面臨讓俄羅斯陷入長期且徒勞的消耗戰。消息人士向《路透社》表示，普丁想提升自己在俄羅斯歷史上聲譽的的希望已經破滅，烏俄兩國都將面臨龐大的代價，「如此規模的經濟損失，並非幾塊被征服的領土可以彌補。」

▲烏俄戰爭是普丁執行過最重要的活動，「對俄羅斯來說，這也是自蘇聯解體以來最重要的賭注。」（圖／達志影像／美聯社）



美國蘭德公司（RAND Corporation）俄羅斯問題專家查拉普（Samuel Charap）表示，烏俄戰爭是普丁執行過最重要的活動，「對俄羅斯來說，這也是自蘇聯解體以來最重要的賭注。」俄羅斯菁英階層則堅信，「總統不會輸掉這場戰爭，勝利將屬於我們。」

莫斯科當局和西方國家皆未具體定義，烏克蘭的「勝利」或「失敗」到底是什麼，模糊的邊界讓人認為戰爭無法很快結束。一名西方資深外交官告訴《路透社》，普丁將一直掌權到最後，除非他去世或發生政變，而目前看來都不太可能發生，「普丁贏不了這場戰爭，但他知道自己不會輸。」